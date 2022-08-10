Чому не можна охолоджувати вино в морозилці: багато хто робить цю помилку

Зазвичай, коли людина йде у гості до друзів, то вона приносить з собою пляшку хорошого вина. Однак, коли ви приїжджаєте, то воно вже не холодне, тому щоб швидко охолодити його, господар кладе вино в морозильну камеру. Але цього робити не варто.

За словами сомельє Меріткселя Фальгераса, вино не витримує різких перепадів температури. Так само не варто класти у склянку з напоєм кубики льоду.

Як правильно охолодити вино

Морозильна камера не є найкращим рішенням для охолодження вина. Також різкий холод впливає на смак напою. До того ж, якщо ви забудете його там, то пляшка може навіть тріснути.

Якщо вам принесли вино воно не зовсім холодне, то найкраще все-таки скористатися відерцем для льоду. Таким чином, ви досягнете ідеальної температури менш ніж за 15 хвилин (від 20°C до 8°C). У холодильнику потрібно потримати алкоголь не менше півтори години, щоб досягти такого охолодження.

Експерт каже, що відерце на дві третини потрібно заповнити кубиками льоду, а потім налити дуже холодної води і занурити пляшку з вином.

Крім того, взимку вино краще тримати на вулиці: балконі чи терасі.

"Для правильної витримки вина температура відіграє важливу роль. Остерігайтеся коливань температури, які можуть вплинути на смак. Виберіть місце, де не буде ні занадто жарко, ні занадто холодно. Іншими словами, віддайте перевагу темному місцю", - радить сомельє.