Експерт назвала найкориснішу капусту, яку потрібно їсти всім

Взимку організм людини потребує багато вітамінів та мінералів. А, як відомо, одним із найкорисніших овочів є капуста. Тому експерти рекомендують їсти саме квашену білокачанну капусту.

За її словами, у зеленій капусті багато калію, який регулює баланс рідини в організмі та запобігає порушенням серцевої діяльності.

Користь капусти

Так, капуста містить багато вітамінів, мінералів та клітковини. До того ж в ній мало жиру та калорій, що робить її ідеальною основною стравою або гарніром.

Також вона багата на антиоксиданти та містить два важливі флавоноїди, а саме кемпферол та кверцетин. Вони корисні тим, що мають протизапальну та антимікробну дію.

Овоч містить вітаміни С та Е, які зміцнюють імунну систему та захищають клітини від вільних радикалів, а також важливий для нормального згортання крові вітамін К.

Користь зеленої капусти (freepik)

Як правильно готувати зелену капусту

Експерт розповіла, що з неї можна робити салати, тушкувати, запікати в духовці з іншими овочами та робити смачні смузі.

Окрім того, перед приготуванням її потрібно ретельно промити в холодній воді, щоб видалити з неї залишки землі.

Далі зріжте листя з товстих гілок та наріжте їх тонкими смужками та бланшируйте.

Важливо, що цей сорт капусти можна заморозити.