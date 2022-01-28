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Експерт назвала найкориснішу капусту, яку потрібно їсти всім

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П'ятниця 28 січня 2022 07:01
Експерт назвала найкориснішу капусту, яку потрібно їсти всім Названо, яка капуста найкорисніша
Автор: Тетяна Самарук

Взимку організм людини потребує багато вітамінів та мінералів. А, як відомо, одним із найкорисніших овочів є капуста. Тому експерти рекомендують їсти саме квашену білокачанну капусту.

Про користь зеленої капусти калі розповіла експерт з правильного харчування Лана Форе.

За її словами, у зеленій капусті багато калію, який регулює баланс рідини в організмі та запобігає порушенням серцевої діяльності.

Користь капусти

Так, капуста містить багато вітамінів, мінералів та клітковини. До того ж в ній мало жиру та калорій, що робить її ідеальною основною стравою або гарніром.

Також вона багата на антиоксиданти та містить два важливі флавоноїди, а саме кемпферол та кверцетин. Вони корисні тим, що мають протизапальну та антимікробну дію.

Овоч містить вітаміни С та Е, які зміцнюють імунну систему та захищають клітини від вільних радикалів, а також важливий для нормального згортання крові вітамін К.

Експерт назвала найкориснішу капусту, яку потрібно їсти всімКористь зеленої капусти (freepik)

Як правильно готувати зелену капусту

Експерт розповіла, що з неї можна робити салати, тушкувати, запікати в духовці з іншими овочами та робити смачні смузі.

Окрім того, перед приготуванням її потрібно ретельно промити в холодній воді, щоб видалити з неї залишки землі.

Далі зріжте листя з товстих гілок та наріжте їх тонкими смужками та бланшируйте.

Важливо, що цей сорт капусти можна заморозити.

Раніше ми називали овочі, які підвищують ризик раку.

Також ми писали, як правильно готувати бобові, щоб не страждало травлення.

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