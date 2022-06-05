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Як позбутися від запаху сигарет в салоні авто: найефективніші способи

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Неділя 05 червня 2022 17:42
Як позбутися від запаху сигарет в салоні авто: найефективніші способи Фото: Як позбутися від запаху сигарет в автомобілі (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Прокурений салон автомобіля створює чимало проблем для водія і пасажирів. І запах цей в'їдається в обшивку і частини машини досить швидко. І це не тільки неприємно, але ще і небезпечно, оскільки осіла смола може сильно нашкодити здоров'ю.

Як можна позбавиться від запаху сигарет в салоні автомобіля, розповіли в Радіо MAXIMUM.

Причин появи прокуреного запаху може бути багато: курить водій або його пасажири, пригнали машину від колишнього власника - любителя сигарет.

Здається, що немає порятунку від прокуреного салону і доведеться машину загнати на ретельну хімчистку або взагалі поміняти всю обшивку в салоні. Але є і доступні та ефективні народні способи прибрати цей запах.

Сода

Якщо салон автомобіля обшитий матеріалом, але врятує звичайна сода. Насипте її на килимки, сидіння і підлогу і залиште на пару годин. Гідрокарбонат натрію почне свою роботу. Для такого очищення вам вистачить і однієї пачки соди.

Після процедури вам потрібно буде добре пропилососити салон, а потім ретельно провітрити всю машину.

Оцет

Візьміть невелику чашку, налийте в неї 50 мл оцту і залиште її на 12 годин в салоні автомобіля. Потім просто вилийте. А автомобіль потрібно добре провітрити.

Процедуру доведеться провести кілька разів, бо один сеанс точно не допоможе. І таку обробку можна проводити регулярно - як профілактику.

Кавові зерна

Кращий антитютюновий ароматизатор - кавові зерна. Вони поглинають всі неприємні запахи та додадуть в салоні приємного аромату кави. Розсипте кавові зерна у своєму автомобілі та не прибирайте їх хоча б одну добу.

Зерна прекрасно вберуть весь неприємний запах. І не забудьте поміняти Салонний фільтр і вимити попільничку.

Сухий туман

Ця процедура називається озонування. Вона проводиться за допомогою безпечного диму, який після обробки насичує салон авто приємним ароматом.

Ефективність методу полягає в тому, що дим може проникнути в важкодоступні частини салону, розчинити осад від тютюну і провести дезінфекцію, убивши ще й шкідливі мікроби.

Активоване вугілля

Це ще один натуральний адсорбент і його перевага в тому, що активоване вугілля можна возити в машині постійно й у нього немає неприємного запаху.

Десяток таблеток активованого вугілля в салоні значно знижує осідання тютюнового диму на тканині. Помістіть вугілля так, щоб баночка з таблетками не перекинулася і не забруднила світлі елементи в салоні.

Як уникнути появи запаху сигарет, якщо ви курите

1. Кожен день витрушуйте попільничку і мийте її. Не залишайте її брудною на ніч.

2. Регулярно витрушуйте килимки, підмітайте підлогу та обробляйте ділянки, на яких можуть осідати смоли.

3. Доглядайте за чохлами - раз в тиждень періть, пилососьте або протирайте.

До речі, раніше ми розповідали про хитрощі для водіїв, які дозволяють не заснути за кермом.

А також пояснювали, що буде з автомобілем, який довго простояв без руху.

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