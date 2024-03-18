Начался Великий пост: главные запреты на 18 марта

Традиции этого дня

В первый день Великого поста следует отказаться от мясных и молочных продуктов, яиц и всех блюд, где могут содержаться такие продукты. Впрочем, строгие ограничения действуют не для всех. Беременные, дети, а также больные могут не поститься.

Большой пост продлится до 4 мая включительно. А уже 5 мая будет отмечаться Пасха.

В этот день, по традиции, следует молиться об исцелении, каяться и исповедоваться.

Приметы на 18 марта

начали появляться насекомые и комары - уже скоро будет потепление

гремит гром - рыбалка будет удачной

начать прилетать трясогузки - начнется наводнение

погода пасмурная и холодная - летом будут дожди.

Запреты 18 марта

Во время Великого поста запрещено устраивать вечеринки и играть свадьбу. Вообще следует воздержаться от всех веселых и громких мероприятий. Также не стоит ходить в гости и приглашать кого-то к себе, сквозь открытую дверь может "убежать" счастье.

Не стоит стричь волосы и ногти – к беде. Запрещено ссориться, употреблять алкоголь и выяснять отношения.

День ангела сегодня празднуют: Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наташа.

Сильная молитва к началу Великого поста

"Господи Боже наш, упование всех краев земли и тех, что в море далеко. Ты назначил святые дни поста и в Ветхом Завете через пророков Твоих, и в Новом через апостолов и евангелистов. Сподоби же всех нас в чистоте время поста провести, веру твердую сохранить и заповеди Твои исполнять во все дни жизни нашей: умоляем Тебя, Владыка милосердный: приставь к нам ангела Твоего, чтобы хранил нас во всех делах наших и помогал нам, чтобы мы были послушны и благоугодны Тебе, и чтобы удостоились причастия святых Твоих Таинств. Прими же, Господи, поклонение и поставление рабов Твоих и всем нам подай благословение ради Христа Иисуса, Господа нашего, который с ним благословен Ты, с Пресвятым, Милосердным и Животворящим Твоим Духом ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь".