Почався Великий піст: головні заборони на 18 березня

18 березня церква за новим календарем вшановує святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія. Також у цей день починається Великий піст.
Про головні заборони цього дня, прикмети та традиції, а також у кого сьогодні іменини, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
У перший день Великого посту варто відмовитися від м'ясних та молочних продуктів, яєць та усіх страв, де можуть міститися такі продукти. Втім, суворі обмеження діють не для усіх. Вагітні, діти, а також хворі, можуть не постувати.
Великий пост триватиме до 4 травня включно. А вже 5 травня відзначатиметься, Великдень.
Цього дня, за традиціями, варто молитися про зцілення, каятися та сповідуватися.
Під час Великого посту заборонено влаштовувати вечірки, та грати весілля. Взагалі слід утриматися від усіх веселих та гучних заходів. Також не варто ходити у гості й запрошувати когось до себе, крізь відкриті двері може "втекти" щастя.
Не варто стригти волосся та нігті - до біди. Заборонено сваритися, вживати алкоголь та з'ясовувати стосунки.
День ангела сьогодні святкують: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.
"Господи Боже наш, уповання всіх країв землі і тих, що в морі далеко. Ти призначив святі дні посту і в Старому Завіті через пророків Твоїх, і в Новому через апостолів і євангелістів. Сподоби ж усіх нас у чистоті час посту провести, віру тверду зберегти і заповіді Твої виконувати в усі дні життя нашого. Благаємо Тебе, Владико милосердний: пристав до нас ангела Твого, щоб охороняв нас у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були слухняні й догоджали Тобі, та щоб сподобились достойно причаститися святих Твоїх Таїнств. Прийми ж, Господи, поклоніння і постування рабів Твоїх і всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з ним благословенний Ти, з Пресвятим, Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".
Нещодавно ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.
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