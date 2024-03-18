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Почався Великий піст: головні заборони на 18 березня

Що заборонено робити на Великий піст (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

18 березня церква за новим календарем вшановує святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія. Також у цей день починається Великий піст.

Про головні заборони цього дня, прикмети та традиції, а також у кого сьогодні іменини, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Традиції цього дня

У перший день Великого посту варто відмовитися від м'ясних та молочних продуктів, яєць та усіх страв, де можуть міститися такі продукти. Втім, суворі обмеження діють не для усіх. Вагітні, діти, а також хворі, можуть не постувати.

Великий пост триватиме до 4 травня включно. А вже 5 травня відзначатиметься, Великдень.

Цього дня, за традиціями, варто молитися про зцілення, каятися та сповідуватися. 

Прикмети на 18 березня

  • почали з'являтися комахи та комарі - вже скоро буде потепління
  • гримить грім - риболовля буде вдалою
  • почати прилітати трясогузки - почнеться повінь
  • погода похмура та холодна - влітку часто дощитиме.

Заборони 18 березня

Під час Великого посту заборонено влаштовувати вечірки, та грати весілля. Взагалі слід утриматися від усіх веселих та гучних заходів. Також не варто ходити у гості й запрошувати когось до себе, крізь відкриті двері може "втекти" щастя.

Не варто стригти волосся та нігті - до біди. Заборонено сваритися, вживати алкоголь та з'ясовувати стосунки.

День ангела сьогодні святкують: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.

Сильна молитва на початок Великого посту

"Господи Боже наш, уповання всіх країв землі і тих, що в морі далеко. Ти призначив святі дні посту і в Старому Завіті через пророків Твоїх, і в Новому через апостолів і євангелістів. Сподоби ж усіх нас у чистоті час посту провести, віру тверду зберегти і заповіді Твої виконувати в усі дні життя нашого. Благаємо Тебе, Владико милосердний: пристав до нас ангела Твого, щоб охороняв нас у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були слухняні й догоджали Тобі, та щоб сподобились достойно причаститися святих Твоїх Таїнств. Прийми ж, Господи, поклоніння і постування рабів Твоїх і всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з ним благословенний Ти, з Пресвятим, Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

 

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