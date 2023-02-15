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"Начало конца": Оля Полякова призналась, что берет с мужем разные номера в отеле

Оля Полякова рассказала о муже (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Оля Полякова не всегда рассказывает о своем муже Вадиме Буряковском, с которым состоит 19 лет в браке. Однако звезда удивила заявлением, что пара всегда останавливается в разных номерах в отеле.

Об этом она рассказала в новом выпуске "Взрослые девочки" с Марией Ефросининой на YouTube.

Что сказала певица

По словам Поляковой, у супругов должно быть собственное пространство для уединения. Знаменитости не привыкли делать гигиенические процедуры в общей ванной комнате, поэтому супруги постоянно пользуются разными даже в отелях.

Звезда говорит, что это для того, чтобы у женщины была загадка.

"Я всегда беру номера или разные или с двумя туалетами. Даже сейчас у нас у каждого свой туалет. Я знаю, что сейчас многие скажут: "Ой это так мило, мы с любимым одно целое". Это такой бред. Я вам честно скажу. Если у вас начинается эта тема, знайте - это начало конца. Потому что у женщины должна быть загадка. И он потом найдет такую загадку, а ты со своим п*рдежем будешь ухаживать за вашим котом", - сказала она.

Оля Полякова с мужем и детьми (instagram.com/polyakovamusic)

Как Полякова познакомилась с мужем

Оля вышла замуж в 2004 году, когда была еще 25-летней начинающей певицей. Со своим мужем Полякова познакомилась на его дне рождения, куда была приглашена для выступления.

Бизнесмен сразу влюбился в блондинку и больше не смог ее отпустить.

Добавим, что Оля Полякова и Вадим Буряковский воспитывают двух дочерей, 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Девушки сейчас проживают и обучаются в Британии.

Вадим Буряковский со старшей дочерью (instagram.com/polyakovamusic)

Недавно Оля Полякова ответила на слухи о разводе с мужем.

Также певица признавалась, как Маша Ефросинина сильно обидела ее дважды.

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Оля Поляковапевецмуж