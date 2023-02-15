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"Початок кінця": Оля Полякова зізналася, що бере з чоловіком різні номери у готелі

Оля Полякова розповіла про чоловіка (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Оля Полякова не завжди розповідає про свого чоловіка Вадима Буряковсього, з яким перебуває 19 років у шлюбі. Однак, зірка здивувала заявою, що пара завжди зупиняється у різних номерах у готелі.

Про це вона розповіла у новому випуску "Дорослі дівчата" з Марією Єфросініною на YouTube.

Що сказала співачка

За словами Полякової, у подружжя має бути власний простір для усамітнення. Знаменитості не звикли робити гігієнічні процедури у спільній ванній кімнаті, тому подружжя постійно користуються різними навіть у готелях.

Зірка каже, що це для того, щоб в жінки була загадка.

"Я завжди беру номери або різні або з двома туалетами. Навіть зараз у нас у кожного свій туалет. Я знаю, що зараз багато хто скаже: "Ой це так мило, ми з коханим одне ціле". Це така маячня. Я вам чесно скажу. Якщо у вас починається ця тема, знайте - це початок кінця. Тому що в жінці має бути загадка. І він потім знайде таку загадку, а ти зі своїм п*рдежем доглядатимеш за вашим котом", - сказала вона.

Оля Полякова з чоловіком та дітьми (instagram.com/polyakovamusic)

Як Полякова познайомилась з чоловіком

Оля вийшла заміж у 2004 році, коли була ще 25-річною співачкою-початківцем. Зі своїм чоловіком Полякова познайомилася на його дні народження, куди була запрошена для виступу.

Бізнесмен одразу закохався у білявку і більше не зміг її відпустити.

Додамо, що Оля Полякова та Вадим Буряковський виховують двох доньок, 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Дівчата зараз проживають та навчаються в Британії.

Вадим Буряковський зі старшою донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Нещодавно Оля Полякова відповіла на чутки про розлучення з чоловіком.

Також співачка зізнавалася, як Маша Єфросиніна сильно образила її двічі.

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Оля Поляковапевецмуж