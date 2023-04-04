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Во Львове сторонники московского патриархата обвинили в войне украинцев

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Львов, Вторник 04 апреля 2023 18:28
Во Львове сторонники московского патриархата обвинили в войне украинцев Коллаж РБК-Украина: львовские сторонники УПЦ МП обвинили украинцев в российском вторжении
Автор: Владимир Костырин

Жители Львова провели пикет возле Свято-Владимирской церкви УПЦ московского патриархата, что расположена в Сыховском районе. При этом сторонники РПЦ в Украине пытались помешать активистам, вторя кремлевской пропаганде с абсурдными тезами и обвиняя украинцев в российском нападении.

Об этом передает местное издание "Варта 1".

Как рассказала участница акции Анастасия, целью пикета была поддержка военного ВСУ Артура Ананьева, которого в Хмельницком в храме УПЦ МП избили священники, что привело к громкому скандалу.

Также девушка возмущается, что власти Львова "на девятом году войны игнорирует просьбу львовян о закрытии РПЦ в городе".

Когда активисты пришли к церкви, прихожане МП "начали говорить, что войну начали украинцы", рассказывает Анастасия.

На место прибыли полицейские, которые не вмешивались в происходящее, пикет не запрещали, и следили, чтобы не было инцидентов.

По словам активистки, прихожане московского патриархата пытались помешать съемке. Некоторые пожилые женщины кричали, чтобы она убиралась, а также отрицали факт, что РФ развязала войну против Украины.

"Войну начали украинцы!" - ошеломила высказыванием одна из сторонниц МП.

Во Львове сторонники московского патриархата обвинили в войне украинцевВо Львове сторонники московского патриархата обвинили в войне украинцев

На акции возле церкви УПЦ МП во Львове прихожане пытались оправдать российскую военную агрессию (фото: varta1.com.ua)

Позже к ним подошел мужчина, который, по словам Анастасии, прислуживает священнику этой церкви, и грубым тоном сказал прихожанам оставить в покое девушку, потому что "она дура".

"Наша обязанность как гражданских искоренить все российское из Украины. Мы не можем ждать, пока ребята вернутся с войны и будут бороться еще и здесь с российским нашествием. Так это не работает. Мы надежный тыл, который должен бороться за Украину, так же как за нее борются наши военные, медики. Мы должны бороться за Украину ради всех пленных и погибших", - подчеркивает львовская активистка.

Во Львове сторонники московского патриархата обвинили в войне украинцев

Сторонники УПЦ МП во Львове вторили российской пропаганде о войне (фото: varta1.com.ua)

Ранее сообщалось, что митрополит Хмельницкий УПЦ МП резко раскритиковал священника, который избил военного в храме, и попросился в ПЦУ.

Также напомним, что СБУ разоблачили еще одного настоятеля храма УПЦ МП, который благословлял оккупантов.

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Львов УПЦ МП Война России против Украины