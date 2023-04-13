5 важных вещей, без которых невозможен счастливый брак: какие моменты влюбленные упускают

Любовь и романтические чувства в начале отношений ослепляют людей и многие очень торопятся при заключении брака. Кажется, что именно вот этот человек - "вторая половинка", с которой хочешь провести всю свою жизнь. А различия и несовместимость проявляется уже намного позже - когда заключен официальный брак, есть кредит на жилье и даже совместные дети.

Без каких важных 5 вещей нельзя построить счастливые отношения и брак - читайте в материале ниже.

Семья - это не просто штамп в паспорте

Брак и семья - это не просто роспись или венчание, торжественное мероприятие с родными и друзьями, свадебное путешествие и так далее. На самом деле это - множество взаимных обязательств, совместимость на большинстве жизненных уровнях и взаимная готовность к компромиссам.

А при скоропалительных решения пара надевает друг другу кольца на палец и начинает жить вместе под одной крышей. А потом оказывается, что существование вместе невозможно и после развода указывается причина - не сошлись характерами. И хорошо, если расстались мирно, без особых скандалов.

Чаще всего развод оставляет глубокие раны в душе и на сердце, приводит к разочарованию и страхам начать новые отношения с кем-то еще.

Какие важные 5 параметров нужно проверить

Эстетическая совместимость. Обычно этот параметр проверяется в самом начале отношений, ведь пара изначально оценивает друг друга визуально. По сути, это насколько вы нравитесь друг другу внешне и насколько вам приятно смотреть друг на друга.

Интеллектуальная совместимость. Важно проверить, насколько вам интересно друг с другом, а также совпадает вы или нет в фундаментальных ценностях. Обращайте внимание на противоречия - через несколько лет совместной жизни они могут стать причиной расставания.

Такая совместимость проверяется во время конфетно-букетного периода. Достаточно обсудить на свиданиях темы, которые для вас важны. Например, религия, количество детей и их воспитание, взгляды на политику, здоровье, образ жизни, цели и мечты.

Сексуальная совместимость. Тут важно помнить, что первые сексуальные контакты далеко не всегда показательны. Бывает, что от волнения все проходит скомкано, а порой на волне чувств кажется, что все идеально. А отличия начинают проявляться намного позже, когда первый "аппетит" будет утолен.

В этой сфере нужно изучить, кто и что предпочитает, есть ли возможность подстроиться и приспособиться так, чтобы доставлять друг другу максимальное удовольствие. А получается это не всегда и не у всех пар.

Совместимость комфорта. Желательно до начала совместной жизни проверить, насколько вам комфортно находиться в обществе друг друга. В начале отношений у вас проходят насыщенные романтические встречи, свидания, короткие поездки. Однако постоянное времяпровождение вместе или жизнь вместе в течение нескольких дней, недель, месяцев - совершенно другая история.

Проверить такую совместимость можно во время совместной поездки на отдых. В целом, отправиться в совместное путешествие вместе - очень хорошая идея, этой такой себе "тест-драйв", так как во время путешествия человек может открыться совершенно с неожиданной стороны.

Совместное проживание. Это самая важная и серьезная проверка, так как в такой период можно увидеть человека намного лучше, чем после нескольких лет свиданий и встреч.

Проживание вместе хотя бы год позволит выяснить, насколько вы совместимы во множестве бытовых вопросов, будут ли вас раздражать привычки, которые точно есть у каждого, и насколько вы готовы идти на уступки, соглашаться на компромиссы. Еще такая проверка позволит точно выяснить совместимость по многим другим пунктам.

Если пара пройдет проверку бытом, совместным ведением совместного хозяйства и решением множества насущных вопросов - то можно быть уверенными в том, что союз удастся.