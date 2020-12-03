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Узбережжя Кирилівки покрилося аномально густою піною: що відбувається

Четвер 03 грудня 2020 14:48
Узбережжя Кирилівки покрилося аномально густою піною: що відбувається
Берег в Кирилівці покрився піною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Узбережжя Кирилівки, популярного курорту на Азовському морі, вкрилася густою білою піною, яка схожа на збиті вершки. Очевидці порівнюють явище з пінкою в чашці капучіно.

Причиною такої природної аномалії є шторм, який розбушувався в курортному селищі в середу, 2 грудня, пише місцеве видання mv.org.ua.

Сильний вітер підняв штормові хвилі, які викинули на берег морську піну. Вона покрила все узбережжя Федотової коси.

Вчені кажуть, що таке відбувається в результаті з'єднання водоростей, морської солі, різних відходів. Вітер "збиває" це все в піну, а хвилі викидають на узбережжя.

Узбережжя Кирилівки покрилося аномально густою піною: що відбувається

Берег в Кирилівці покрився піною (фото: mv.org.ua)

І хоча піна для людини не представляє небезпеки, довколишні споруди страждають. Адже велика кількість солі залишає білі плями і патьоки.

Цікаво, що на наших морях зазвичай такої піни багато не буває.

Зазвичай піни на березі утворюється небагато. Але бували й виняткові випадки. Так, в Австралії одним з наслідків урагану "Освальд" стала величезна кількість океанської піни. Місцями висота пінного покриву сягала 2-3 метрів. Природний феномен прозвали "Узбережжя Капучіно".

"Пінна вечірка" в Австралії

Раніше ми писали, що у Запоріжжі на фото потрапила природна аномалія, якій здивувалися навіть кліматологи.

Раніше ми писали, що на українському курорті зафіксували рідкісне природне явище.

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