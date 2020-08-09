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Пляжі небезпечні: куди категорично не варто їхати на відпочинок в Україні

Затока, Неділя 09 серпня 2020 07:39
Пляжі небезпечні: куди категорично не варто їхати на відпочинок в Україні
Куди категорично не варто їхати на відпочинок в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У курортній Затоці виявили забруднення морської води шкідливими мікробами

У Затоку зараз категорично не варто їхати на відпочинок. Пов'язано це з тим, що на цьому курорті виявлено пляжі, що не відповідають нормальному рівню забруднення. При цьому на одеських пляжах вода відповідає всім санітарним нормам і придатна для купання. Де конкретно не варто купатися - читайте нижче.

Як повідомляється в обласному лабораторному центрі МОЗ, за даними дослідження зразків, узятих на різних пляжах в Одесі та Одеській області, більшість пляжів відповідають всім нормам.

"Проби води взяли 3 серпня на всіх пляжах Одеси, а також в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах, і вони показали, що вода відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками", - наголошується в повідомленні.

Винятком стали пляжі в курортній Затоці, де виявилося забруднення морської води шкідливими мікробами.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристів.

Також ми писали, що Європу накриває друга хвиля коронавіруса.

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