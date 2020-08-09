Пляжі небезпечні: куди категорично не варто їхати на відпочинок в Україні

Куди категорично не варто їхати на відпочинок в Україні (колаж РБК-Україна)

У курортній Затоці виявили забруднення морської води шкідливими мікробами

У Затоку зараз категорично не варто їхати на відпочинок. Пов'язано це з тим, що на цьому курорті виявлено пляжі, що не відповідають нормальному рівню забруднення. При цьому на одеських пляжах вода відповідає всім санітарним нормам і придатна для купання. Де конкретно не варто купатися - читайте нижче.

Як повідомляється в обласному лабораторному центрі МОЗ, за даними дослідження зразків, узятих на різних пляжах в Одесі та Одеській області, більшість пляжів відповідають всім нормам.

"Проби води взяли 3 серпня на всіх пляжах Одеси, а також в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах, і вони показали, що вода відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками", - наголошується в повідомленні.

Винятком стали пляжі в курортній Затоці, де виявилося забруднення морської води шкідливими мікробами.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про затишне місце на Чорному морі, де завжди мало туристів.

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