Узбережжя Азовського моря атакували величезні жалючі медузи (відео)

На Азовському морі помітили навалу великих жалючих медуз, які підпливають дуже близько до берега і доставляють неприємності відпочиваючим там людям. В Instagram пабліка "Це Запоріжжя" показали відео з курортного селища Кирилівка у Запорізькій області.

Крім того, охочі відпочити на курорті обурені невідповідністю умов відпочинку і нечуваними цінами.

"Замість навали відпочивальників, у Кирилівці нашестя медуз. Можливо, м'яко кажучи, не зовсім вдалий старт сезону, змусить власників баз задуматися про ціни та сервіс", - сказано в описі відео.

Азовське море атакували жалючі медузи (відео: instagram.com/its_zp)

Відзначимо, що навіть місцеві жителі не можуть згадати такої кількості медуз. Фахівці припускають, що таке явище відбулося через аномально високу температури води (близько +28 градусів) і підвищення солоності Азовського моря.

Медузи-корнероти можуть викликати у деяких людей небезпечні алергічні реакції.

Азовське море атакували жалючі медузи (скрін відео: instagram.com/its_zp)

Раніше ми писали, що отруйного павука, який своїм укусом здатен прокусити нігтьову пластину, помітили в Україні. Жителі Запоріжжя та Світловодська Кіровоградської області опублікували в мережі фото небезпечного воронкового павука, який може вбити дитину протягом 15 хвилин.

Нагадаємо, на одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин, скатів-хвостоклов, які підпливли дуже близько до відпочиваючих.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.