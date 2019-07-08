ru
ua

Узбережжя Азовського моря атакували величезні жалючі медузи (відео)


Медузи з'явилися на узбережжі Азовського моря через аномальну температуру води

На Азовському морі помітили навалу великих жалючих медуз, які підпливають дуже близько до берега і доставляють неприємності відпочиваючим там людям. В Instagram пабліка "Це Запоріжжя" показали відео з курортного селища Кирилівка у Запорізькій області.

Крім того, охочі відпочити на курорті обурені невідповідністю умов відпочинку і нечуваними цінами.

"Замість навали відпочивальників, у Кирилівці нашестя медуз. Можливо, м'яко кажучи, не зовсім вдалий старт сезону, змусить власників баз задуматися про ціни та сервіс", - сказано в описі відео.

Азовське море атакували жалючі медузи (відео: instagram.com/its_zp)

Відзначимо, що навіть місцеві жителі не можуть згадати такої кількості медуз. Фахівці припускають, що таке явище відбулося через аномально високу температури води (близько +28 градусів) і підвищення солоності Азовського моря.

Медузи-корнероти можуть викликати у деяких людей небезпечні алергічні реакції.

Азовське море атакували жалючі медузи (скрін відео: instagram.com/its_zp)

Раніше ми писали, що отруйного павука, який своїм укусом здатен прокусити нігтьову пластину, помітили в Україні. Жителі Запоріжжя та Світловодська Кіровоградської області опублікували в мережі фото небезпечного воронкового павука, який може вбити дитину протягом 15 хвилин.

Нагадаємо, на одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин, скатів-хвостоклов, які підпливли дуже близько до відпочиваючих.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.

Ердоган назвав терміни поставки російських С-400 в Туреччину В результаті обстрілу в Дамаску загинули чотири мирних жителя
Читати всі новини