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Після перемоги Усик повернув пояси Джошуа: навіщо він це зробив (відео)

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Лондон, Неділя 26 вересня 2021 21:18
Після перемоги Усик повернув пояси Джошуа: навіщо він це зробив (відео) Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Усик здобув феєричну перемогу над Ентоні Джошуа. Всі судді одноголосно віддали перемогу українцю. Цікаво, що після бою Усик зайшов у роздягальню до британця і віддав йому два пояси.

Про це повідомляє The Sun.

Один з тренерів українця опублікував в Instagram відео, на якому видно, як Усик віддає два пояси Дошуа. Він їх бере і каже, що скоро вони зустрінуться.

Такий вчинок нового чемпіона світу в суперважкій вазі пояснюється тим, що пояси, якими володів Ентоні, залишаться у нього. А Усику відправлять нові.

Нагадаємо, що після перемоги Олександр Усик станцював гопак на рингу. Коли оголошували результати бою українець не стримав емоцій і розплакався.

Спортсмен присвятив свою перемогу сім'ї. Він сказав, що в цей день, 12 років тому він зробив своїй дівчині пропозицію, і вона погодилася стати його дружиною.

Усик також після поєдинку заявив, що зараз не думає про реванш з Дошуа, умови якого були прописані в контракті. Українець зараз хоче провести час з сім'єю, адже у нього з січня була активна підготовка до бою. Правда тоді він ще не знав, хто буде його суперником, але все одно ретельно готувався.

Пізніше Олександр на прес-конференції заявив, що хотів би, щоб бій-реванш пройшов у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

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