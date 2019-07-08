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Стало відомо, скільки Тодоренко і Топалов витратили на весілля

STYLERПерсони    08.07.2019 - 13:08
Стало відомо, скільки Тодоренко і Топалов витратили на весілля
Весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова (колаж РБК-Україна)

Весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова обійшлася їм в 100 тисяч доларів

Регіна Тодоренко і Влад Топалов витратили на своє весілля більше 100 тисяч доларів. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як відомо, разом з рідними і друзями Тодоренко і Топалов вирішили оселитися на триповерховій віллі Астор у місті Сорренто, яка належить московській мажорці - така собі Камілла Джанашія в 23 роки купила цю віллу за 35 млн євро.

У розпорядженні гостей було шість спалень, сім ванних кімнат, тераса з панорамним видом. Екс-ведучі шоу "Орел і Решка" разом зі своїми друзями пробули на Астор кілька днів, а оренда будівлі їм обійшлася близько 70 тисяч доларів (1,8 млн грн).

До речі, їжу для закоханих і їх гостей готував італійський шеф-кухар Маріо Соррентіно. Він балував равіолями, яловичої вирізкою, морепродуктами, салатами, тартарами.

Люди з оточення зірок розповіли виданню "СтарХит", що оформленням всього весілля займалася сестра нареченого Аліна - у дівчини є своє агентство, де мінімальна ціна за свято становить близько 8 тисяч доларів (200 тис. грн).

Для офіційної частини весілля Тодоренко вибрала пишний білий наряд з глибоким вирізом, який був замовлений в одному з московських модних будинків за 12 тисяч доларів (310 тис. грн). Влад був у класичному костюмі.

 

Весільна фотосесія Регіни Тодоренко і Влада Топалова (instagram.com/starbom_com)

Наголошується, що на торжество Регіна і Влад покликали тільки близьких друзів, серед яких були їхні колеги по шоу "Орел і Решка" Марія Івакова і Леся Нікітюк, а також Микита Єфремов.

"О, боги, складно собі уявити, що може бути краще цієї казки. Неможливо описати словами. Я досі не вірю своїм очам! Більше мені нічого сказати. Хто хоче зустріти старість в Італії, той - я", - ділилася у своєму мікроблозі Тодоренко.

До речі, Леся Нікітюк на весіллі Тодоренко і Топалова зловила букет нареченої.

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