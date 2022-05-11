Перемога України на Євробаченні - неминуча: шанси зросли ще більше

Після грандіозного виступу KALUSH Orchestra в півфіналі Євробачення 2022, шанси України на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі зросли ще більше.

Про це стало відомо з офіційного сайту пісенного конкурсу.

Наразі українцям і їхній пісні Stefania дають 50% шансів на перемогу у Грандфіналі, який відбудеться 14 травня в італійському місті Турин в спорткомплексі PalaOlimpico.

Найближчі конкуренти йдуть від українців з колосальним відривом - в італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 12%, наступний - британець Sam Ryder з піснею Space Man, у нього 10%.

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Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:

Швейцарія Вірменія Ісландія Литва Португалія Норвегія Греція Україна Молдова Нідерланди

Другий півфінал має відбутися в Турині 12 травня, а ім'я переможця буде названо вже в ніч з 14 на 15 травня.