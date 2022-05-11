ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перемога України на Євробаченні - неминуча: шанси зросли ще більше

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 18:25
Перемога України на Євробаченні - неминуча: шанси зросли ще більше Фото: KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Після грандіозного виступу KALUSH Orchestra в півфіналі Євробачення 2022, шанси України на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі зросли ще більше.

Про це стало відомо з офіційного сайту пісенного конкурсу.

Наразі українцям і їхній пісні Stefania дають 50% шансів на перемогу у Грандфіналі, який відбудеться 14 травня в італійському місті Турин в спорткомплексі PalaOlimpico.

Найближчі конкуренти йдуть від українців з колосальним відривом - в італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 12%, наступний - британець Sam Ryder з піснею Space Man, у нього 10%.

Перемога України на Євробаченні - неминуча: шанси зросли ще більше

Скріншот

Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:

  1. Швейцарія
  2. Вірменія
  3. Ісландія
  4. Литва
  5. Португалія
  6. Норвегія
  7. Греція
  8. Україна
  9. Молдова
  10. Нідерланди

Другий півфінал має відбутися в Турині 12 травня, а ім'я переможця буде названо вже в ніч з 14 на 15 травня.

Зазначимо, що ще тиждень тому українцям давали 43%, напередодні півфінального виступу вони досягли 49%.

Також ми писали, що KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)