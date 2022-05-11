ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Победа Украины на Евровидении - неизбежна: шансы выросли еще больше

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 18:25
Победа Украины на Евровидении - неизбежна: шансы выросли еще больше Фото: KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

После грандиозного выступления KALUSH Orchestra в полуфинале Евровидения 2022, шансы Украины на победу в международном песенном конкурсе выросли еще больше.

Об этом стало известно из официального сайта песенного конкурса.

Сейчас украинцам и их песне Stefania дают 50% шансов на победу в грандфинале, который состоится 14 мая в итальянском городе Турин в спорткомплексе PalaOlimpico.

Ближайшие конкуренты идут от украинцев с колоссальным отрывом - у итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 12%, следующий - британец Sam Ryder с песней Space Man, у него 10%.

Победа Украины на Евровидении - неизбежна: шансы выросли еще больше

Скриншот

Финалисты первого полуфинала Евровидения 2022:

  1. Швейцария
  2. Армения
  3. Исландия
  4. Литва
  5. Португалия
  6. Норвегия
  7. Греция
  8. Украина
  9. Молдавия
  10. Нидерланды

Второй полуфинал должен состояться в Турине 12 мая, а имя победителя будет названо уже в ночь с 14 на 15 мая.

Отметим, что еще неделю назад украинцам давали 43%, накануне полуфинального выступления они достигли 49%.

Также мы писали, что KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)