Победа Украины на Евровидении - неизбежна: шансы выросли еще больше
После грандиозного выступления KALUSH Orchestra в полуфинале Евровидения 2022, шансы Украины на победу в международном песенном конкурсе выросли еще больше.
Об этом стало известно из официального сайта песенного конкурса.
Сейчас украинцам и их песне Stefania дают 50% шансов на победу в грандфинале, который состоится 14 мая в итальянском городе Турин в спорткомплексе PalaOlimpico.
Ближайшие конкуренты идут от украинцев с колоссальным отрывом - у итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 12%, следующий - британец Sam Ryder с песней Space Man, у него 10%.
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Финалисты первого полуфинала Евровидения 2022:
- Швейцария
- Армения
- Исландия
- Литва
- Португалия
- Норвегия
- Греция
- Украина
- Молдавия
- Нидерланды
Второй полуфинал должен состояться в Турине 12 мая, а имя победителя будет названо уже в ночь с 14 на 15 мая.
Отметим, что еще неделю назад украинцам давали 43%, накануне полуфинального выступления они достигли 49%.
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