Победа Украины на Евровидении - неизбежна: шансы выросли еще больше

После грандиозного выступления KALUSH Orchestra в полуфинале Евровидения 2022, шансы Украины на победу в международном песенном конкурсе выросли еще больше.

Об этом стало известно из официального сайта песенного конкурса.

Сейчас украинцам и их песне Stefania дают 50% шансов на победу в грандфинале, который состоится 14 мая в итальянском городе Турин в спорткомплексе PalaOlimpico.

Ближайшие конкуренты идут от украинцев с колоссальным отрывом - у итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 12%, следующий - британец Sam Ryder с песней Space Man, у него 10%.

Скриншот

Финалисты первого полуфинала Евровидения 2022:

Швейцария Армения Исландия Литва Португалия Норвегия Греция Украина Молдавия Нидерланды

Второй полуфинал должен состояться в Турине 12 мая, а имя победителя будет названо уже в ночь с 14 на 15 мая.