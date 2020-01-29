Україна сьогодні вшановує пам'ять героїв Крут

Смолоскипна хода у Києві на честь Героїв Крут (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Ці події відбулися 102 роки тому, коли українські студенти та гімназисти змогли стримати наступ більшовиків

У середу, 29 січня, в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами, який відбувся 102 роки тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"Українці 29 січня згадують події, які сталися у 1918 році, коли українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України", - нагадали в УІНП.

У цю дату, 1918 року, на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 км на північний-схід від Києва відбувся бій між 4-тисячною більшовицькою армією та 300-ми київськими студентами, які захищали підступи до Києва.

Основу українських добровольців складали бійці створених за ініціативою молодіжного Братства українських самостійників Юнацької школи імені гетьмана Богдана Хмельницького та Студентського куреня Українських Січових стрільців - переважно студенти Київського університету, політехнічного інституту та гімназисти.

Втрати українських захисників під Крутами становили 70-100 загиблих, за сучасними підрахунками. Серед них 37-39 осіб - це вбиті в бою та розстріляні студенти та гімназисти. Більшовики втратили під Крутами 300 осіб.

"Битва українців проти більшовицької армії під Крутами затримала ворога на чотири дні. Таким чином захисники України втримали Київ на час, необхідний для укладення Брест-Литовського миру, який фактично означав міжнародне визнання української незалежності", - йдеться в повідомленні УІНП.

Вшанував пам'ять героїв Крут і президент Володимир Зеленський.

"102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою - боєм під Крутами. Це історія насамперед не про перемогу або поразку, не про оцінку рішень командування, про історичні та геополітичні наслідки.

Це, насамперед, про неймовірну відвагу і хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист української держави й змогли зупинити ворога, що значно переважав їх за чисельністю і зброєю", - йдеться в повідомленні на сторінці президента.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також звернувся до українців з нагоди дня пам'яті.

"Сьогодні ми вшановуємо юних Героїв Крут, які більше століття тому зробили неможливе - на четверо діб зупинили більшовицьку армію, яка сунула на Київ, щоб задушити молоду Українську державу.

Вище власного життя молоді українці поставили свободу і гідність, незалежність своєї держави! Сьогодні цей приклад волі та сили надихає бійців української армії, які як і понад сто років тому захищають українську землю від імперських зазіхань, протидіючи нахабним загарбникам на сході", - сказано у зверненні.