Відомий український курорт вже три дні знаходиться під водою: бази відпочинку теж затоплені

У Миколаївській області пройшли сильні зливи і затопили курорт Коблево. Тут випала небувала частина опадів. У деяких місцях рівень води досягає 40 сантиметрів.

Про це повідомляється в місцевому виданні "Вечірній Миколаїв".

Опади сильно торкнулися саме курортну зону. Після проливного дощу вулиці повністю затопило. Через несприятливі погодні умови постраждали деякі бази відпочинку і бари.

У ГУ ГСЧС в Миколаївській області повідомили, що рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, співробітники пожежної охорони села Коблево і Галициновського загону місцевої пожежної охорони надали допомогу у відкачуванні дощової води з присадибних ділянок, території житлових будинків і приміщення їдальні в мікрорайоні ракетне урочище, селі Морське Коблевської територіальної громади і селі Галициново Миколаївського району.

Через те, що дощі затопили дороги, на них не видно ям. Водії автомобілів просто потрапляють в такі пастки й не можуть вибратися.

Як повідомляє ТСН, туристи, які приїхали з Києва, Івано-Франківська, Кропивницького, скаржаться, що через негоду псується загальне враження від курорту.

"Сьогодні вже третій день як пішов дощ, вода не відходить, тому що їй нікуди йти, тут асфальт лежить, ніхто її не викачує. У магазині стояла вода, повністю все залито було, зараз вичерпуємо все", - розповіла продавець Катерина Лішанкова.

У Коблеві затопило вулиці (фото: vn.mk.ua)