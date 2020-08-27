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На пляжах під Одесою натовп туристів і жодного карантину: з'явилися фото

Одеса, Четвер 27 серпня 2020 15:55
На пляжах під Одесою натовп туристів і жодного карантину: з'явилися фото
Під Одесою на пляжах ігнорують карантин (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою пляжі заповнені відпочиваючими в останні дні літа

На пляжах у курортному селі під Одесою відпочиваючі ігнорують правила карантину - туристів і продавців у масках практично не видно, а про соціальну дистанцію говорити також не доводиться.

Величезну кількість туристів на узбережжі в селі Санжійка біля Чорноморська показали на фото. Як пише "Думська", попри великий наплив відпочиваючих, пляжні торговці та власники готелів все одно скаржаться на "погані продажі".

Через введені обмеження зараз на цьому курорті більшість туристів з України, хоча раніше в Санжійку приїжджали в основному гості з Молдови та Білорусі. Втім, судячи з авто з іноземною реєстрацією на стоянках і біля будинків відпочинку, приїжджих з інших країн теж вистачає.

Курорт під Одесою приваблює туристів чистим піском і теплим морем. До того ж недавній шторм дозволив відпочиваючим весело плескатися в набігаючих хвилях.

На пляжі розмістили велику кількість всіляких надувних атракціонів і дитячих гірок.

Місцеві бізнесмени, продавці та власники будиночків для здачі в оренду кажуть, що в "докарантинні" часи виторг отримували більший, ніж зараз.

На пляжах під Одесою натовп туристів і жодного карантину: з'явилися фотоНа пляжах під Одесою натовп туристів і жодного карантину: з'явилися фотоНа пляжах під Одесою натовп туристів і жодного карантину: з'явилися фото

На курорті під Одесою на пляжах порушують карантин (фото: dumskaya.net)

Раніше епідеміолог попередив про тотальний жорсткий карантин і заявив, що в Україні доведеться все закривати.

Нагадаємо, що в Україні посилили карантин і продовжили до листопада.

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