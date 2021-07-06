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На пляжах курортної Затоки краще не купатися: названо причину

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Затока, Вівторок 06 липня 2021 19:23
На пляжах курортної Затоки краще не купатися: названо причину Фото: на деяких пляжах Затоки заборонено купатися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Цьогоріч попри високі ціни в Затоці під Одесою, відпочивальники все одно їдуть в найпопулярніший курорт на Будакській косі.

Однак, що купатися на деяких пляжах в Затоці небезпечно для здоров'я, повідомили в державній установі "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".

Так, проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам на пляжах в районах "Центральний" та "Сонячний".

Також всього перевірили якість морської води на 22 пляжах Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус. Окрім того, відібрали 93 проби на санітарно-мікробіологічні та 13 проб — на санітарно-хімічні показники.

За інформацією епідеміологів, холерні вібріони у морській воді не виділені, але на 2 пляжах вода не відповідає гігієнічним вимогам.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів. Що могло спричинити смерть такої кількості морських раків - невідомо.

Також в Одесі море різко змінило колір та налякало українців.Очевидці здивовані, в чому причина такого явища. Зокрема, аномалію помітили на 195 причалі.

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Затока море
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