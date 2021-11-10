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На пляжах Азовського моря помітили зелені кульки: стало відомо, що це (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області на пляжах з'явились зелені м'які кульки, які різних розмірів.

Про це повідомляє mv.org.ua.

Так, на узбережжя Азовського моря кульки винесло море, а місцеві мешканці кажуть, що раніше їх не бачили.

"Кульки м'які навпомацки, воду вбирають як губка, скільки буваю на пляжі, ніколи такого не бачив", – розповів місцевий мешканець.

Як розповіли експерти Приазовського національного природного парку, зелені кульки називають куляста кладофора - природний біофільтр. Зокрема, це вид зелених водоростей, які є в Азовському морі.

Окрім того, водорість має форму правильної кулі й складається з тонких ниток, що гілкуються. Тому це дозволяє рослині легко пересуватися за течією. Також кульки можуть виростати до 12-30 см, але зростання дуже повільне, всього 4-5 мм на рік.

На пляжах Азовського з'явились зелені кульки (mv.org.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці море стало кольору какао.

Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів.

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Азовское мореморе