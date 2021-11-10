На пляжах Азовского моря заметили зеленые шарики: стало известно, что это (фото)

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на пляжах появились зеленые мягкие шарики разных размеров.
Об этом сообщает mv.org.ua.
Так, на побережье Азовского моря шарики вынесло море, а местные жители говорят, что раньше их не видели.
"Шарики мягкие наощупь, воду впитывают как губка, сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", – рассказал местный житель.
Как рассказали эксперты Приазовского национального природного парка, зеленые шарики называют шаровидная кладофора - природный биофильтр. В частности, это вид зеленых водорослей, которые есть в Азовском море.
Кроме того, водоросль имеет форму правильного шара и состоит из тонких ветвящихся нитей. Поэтому это позволяет растению легко передвигаться по течению. Также шарики могут вырастать до 12-30 см, но рост очень медленный, всего 4-5 мм в год.
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