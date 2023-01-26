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Медведь - не символ силы! Вот почему на самом деле Россию ассоциируют с этим хищником...

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Четверг 26 января 2023 09:23
Медведь - не символ силы! Вот почему на самом деле Россию ассоциируют с этим хищником... Почему Россию ассоциируют с медведем (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Россию в мире ассоциируют с медведем. Часто именно это животное изображают на карикатурах, связанных с РФ, да и сама страна-агрессорка любит себя сравнивать с этим животным. Мол, это символ власти, силы и хищнической натуры. Но на самом деле это не так...

Первоначально Московию ассоциировали с медведем не потому, что боялись. А потому, что высмеивали неуклюжесть россиян, чьи манеры часто походили на поведение медведей...

О том, когда и как начали Россию изображать в виде медведя и о подлинных смыслах, которые за этим кроются, рассказываем в материале ниже.

Почему Россию ассоциируют с медведем

Бытует мнение, что медведь олицетворяет Россию, потому что именно этих животных много на ее территории. Доля правды в этом действительно есть. Но она не стала решающей в том, почему на мировой политической арене РФ представляют этим хищником.

Дело в том, что московиты всегда имели агрессивную политику по отношению к другим народам. Частые войны и посягательства на чужие территории создали для них "репутацию" грубых и неуклюжих существ.

В конце XIX - начале XX века по всему миру в политической карикатуре начинают массово изображать Российскую империю в виде медведя. Этим авторы хотели подчеркнуть грубость и несуразность россиян. Ибо именно этот хищник часто в сказках является символом тупости и неуклюжести. Это животное любит запугивать других своей силой.

Медведь - не символ силы! Вот почему на самом деле Россию ассоциируют с этим хищником...Карикатура "Последняя китайская стена" (скриншот)

Одной из самых ярких иллюстраций в подтверждение этой теории является карикатура "Последняя китайская стена", созданная в 1901 году.

На нем русский медведь с саблей стоит напротив Японии, Германии, Франции, Италии, Австро-Венгрии, Великобритании, США, Турции и Испании, которые держат винтовки с примкнутыми штыками, за которыми сидит Китай. Это рефлексии авторов того времени на военный конфликт на Дальнем Востоке.

Медведь - не символ силы! Вот почему на самом деле Россию ассоциируют с этим хищником...

Карикатура на царскую Россию, 1903 год (скриншот)

Еще одна столетняя яркая карикатура на Российскую империю. На ней немецкий орел и русский медведь отдыхают после трапезы в Китае. Ее название "Кто первый пришел - тот первый обслуживается". Россия ест из миски с надписью "Маньчжурия" в китайском ресторане. Рисунок был создан в 1903 году.

Медведь - не символ силы! Вот почему на самом деле Россию ассоциируют с этим хищником...

Карикатура на Российскую империю, 1900 год (скриншот)

В этой карикатуре художники показали разжигание конфликта в Африке в начале прошлого века. Название рисунка - "Осторожность московитов". На ней видим, как русский медведь настороженно смотрит на большой улей с надписью "Британский улей с медом. Герат". Карикатуру создали в 1900 году.

Как видим, ни на одной из этих рисунков медведь не олицетворяет силу, мощь или власть. А наоборот - неуклюжесть и несуразность.

Медведь - не символ силы! Вот почему на самом деле Россию ассоциируют с этим хищником...

Обложка американского журнала Puck, 1904 (скриншот)

Недавно мы рассказывали о том, каких украинских художников присвоила Россия.

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