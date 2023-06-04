Не братские народы: какое ментальное отличие между украинцами и россиянами по отношению к женщинам
Веками Московия культивировала миф об "одном народе". Однако отличие украинцев от россиян можно проследить во всех сферах жизни - это и язык, культура, ментальность и даже быт.
О том, какая разница в отношении к женщинам у двух народов, рассказали на странице Versus Ukraine в Instagram.
Какое отличие в отношении к женщинам у украинцев и россиян
Проанализировав бытовые привычки, народное творчество и язык, можно понять характерные черты каждого народа.
"У нас в песнях и обрядах всегда воспевали женскую красоту. У них такого восхваления россиянок вообще нет. Муж и жена у нас исторически имели равные права. В московской традиции мужчина руководит женой", - объясняют в видео.
Это отражается даже в языке - у нас есть фраза "одружитися з нею". Предлог "з" указывает на союз двух равных людей. А у россиян говорят "женится на ней" - предлог "на" указывает на действие кого-то высшего над низшей.
В украинском народном творчестве всегда воспевали женскую красоту (фото: freepik)
Как это отражается в народном творчестве
Ментальность народа находит четкое отражение и в эпосе - сказках, легендах, устных преданиях.
Женщину у нас восхваляют в народных песнях, любовной лирике, даже в сказках. Ее называют уменьшенно-ласкательными формами. Ее называют: "дівчинонька", "зоренька". А у россиян такого нет.
"А вспомните российскую поговорку "бьет, значит любит". В этой фразе уместился весь исконно русский взгляд на семью и женщину", - подчеркивают в видео.
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