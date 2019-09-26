Майданчик для вечірок і Тесла: в яких будинках живуть Андрій Богдан та Дмитро Разумков

В деклараціях спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зазначено, що він разом з сім'єю є власником декількох квартир і земельних ділянок. Зокрема, у самого Разумкова в активах – будинок майже в 500 квадратних метрів з земельною ділянкою в Софіївській Борщагівці, 500 кв. м землі в селі Здорівка, там же квартира площею 232,5 кв.м, і ще одна квартира у Києві – 75 кв. м, пише видання Vesti.

Дмитро Разумков спільно володіє ще однією квартирою в Києві з матір'ю, актрисою Наталією Кудрею. У Юлії Чайки, дружини спікера Верховної Ради, є дві невеликі квартири в Києві і частина квартири в Миколаєві.

Журналісти звернулися до Разумкова з проханням розповісти про своє житло, але спікер їм відмовив, пославшись на відсутність вільного часу.

"Мені роблять достатньо багато пропозицій від ЗМІ показати житло. В декларації все вказано. В гості до себе не кличу. Але ви можете знайти будинки і сфотографувати, це не проблема. Розповідати про свої активи у мене просто немає часу. Ви бачите, скільки роботи, живемо в режимі 24/7", - відповів спікер.

Будинок на Софіївській Борщагівці розглянути журналістам не вдалося, так як ділянка знаходиться в зоні відсутності сигналу для квадракоптерів, так як поруч знаходиться аеропорт "Київ". Хвіртку відкрив охоронець, який відрізав словом "Вибачте" всі питання журналістів і закрив двері.

Дім Дмитра Разумкова (Фото: vesti.ua)

У Здоровці Васильківського району Київської області журналістам пощастило більше. Згідно виписки держреєстру, будинок в 232,5 квадратів, з двома під'їздами і двома поверхами, називається квартирою. Разумков зареєстрував цей будинок в 2009 році і його вартість тоді становила близько $80 тисяч. За парканом виявився BMW Х5 і новенька Tesla. Проте в декларації спікера вказані зовсім інші автомобілі.

Сусід Разумкова підтвердив, що спікер проживає в цьому будинку.

"Живу поруч з Разумковим вже кілька років. Недавно бачив його тут. Дмитро – добропорядний, хороший чоловік, батько двох синів", - розповів чоловік по імені Славік. Коментувати що-небудь ще про життя спікера він відмовився.

У Андрія Богдана, згідно виписки з держреєстру, у володінні особняк у селищі Козин Обухівського району Київської області, площею 560 кв. м. Двоповерховий особняк глави Офісу президента знаходиться в житловому комплексі "Пейзажний". На даху будинку – релакс-зона з майданчиком для вечірок. Охоронець ввічливо повідомив, що Андрій Йосиповича немає вдома і він покаже будинок сам, якщо захоче.

Будинок Андрія Богдана (Фото: vesti.ua)

Крім того, Андрій Богдан також володіє офісною нерухомістю в Києві – величезна будівля в 650 кв. м, яку він здає в оренду.