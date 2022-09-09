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Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце (перехоплення)

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Харківська область, П'ятниця 09 вересня 2022 09:34
Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце (перехоплення) Фото: росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові, знаходячись в Харківській області, розповідають, що їх взяли у кільце. Та жаліються, що допомоги, скоріш за все, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів, яку перехопила ГУР МО.

"Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я", - жаліється росіянин.

Співрозмовник окупанта (ймовірно, теж російський військовий), розповідає, що на Харківський напрямок росіяни стягують сили, щоб "розімкнути кільце" і питає чи є втрати, на що той відповідає:

"Не знаю, ниче не видел (щодо підтягування сил - ред.)...Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта и мы только поменяем позицию - по нам х*ярят, опять меняем позицию - по нам х*ярят".

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому міжнародні аналітики стверджують, що українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ і можуть його звільнити вже протягом наступних 72 годин.

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