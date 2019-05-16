Погана прикмета: в мережі висловилися про привітання Зеленського з Днем вишиванки

Користувачі пояснили, який зміст несе сорочка, яку вибрав Зеленський
Володимир Зеленський, новообраний президент України, привітав з Днем вишиванки жителів країни на своїй сторінці в Facebook. В честь свята Зеленський надів чорну вишиту сорочку з орнаментом, вишитим блакитними і синіми нитками.
Вважається, що синій колір на вишиванці – це потужний оберіг, який оберігає від хвороб і приносить душевний спокій. Ромби мають сильну енергетику, яка приводить в гармонію душу і тіло. А от чорні сорочки традиційно вважаються кольором смутку і скорботи й у деяких регіонах такі сорочки носили тільки літні чоловіки.
"З Днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте привітати всіх". – так підписав свою фотографію Зеленський.
Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки (facebook.com/zelenskiy95)
Користувачі відреагували на знімок і крім відповідних привітань в коментарях вказали на те, що чорна вишита сорочка – траурна.
Скріншоти коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомі українці одяглися у вишиванки в честь свята.
А також розповідали про те, що нумеролог розповіла про важливі цифри у житті Володимира Зеленського.