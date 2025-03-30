Бабочки на ногтях - самый горячий весенний тренд маникюра, который покоряет модниц во всем мире

Маникюр с бабочками - это один из ярких трендов 2025, который сочетает в себе нежность, элегантность и элемент природной красоты. Этот дизайн привлекает внимание своей игривостью и утонченностью, что делает его идеальным как для повседневной носки, так и для особых случаев.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой публикации в Instagram мастера нейл-арта Aistė Haas сделало для вас подборку с трендовым дизайном нейл-арта.

Нежные и минималистичные бабочки

Один из популярных вариантов - это маленькие, почти невидимые бабочки, выполненные в пастельных тонах или нейтральных оттенках, таких как светло-розовый, мятный, голубой или бежевый. Такие бабочки добавляют легкости и изящества, идеально вписываясь в минималистичный стиль.



Маникюр с бабочками на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Яркие и выразительные бабочки

В тренде будут также более яркие бабочки, выполненные в насыщенных цветах, таких как фуксия, голубой, красный, желтый. Такой маникюр выглядит более смело и привлекает внимание.



Трендовый маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

3D-эффекты и стразы

Для любителей ярких и необычных дизайнов маникюр с бабочками можно сделать объемным с использованием 3D-техник, страз или блесток. Это придаст дизайну особую глубину и эффектность. Особенно популярны бабочки, выполненные с использованием глиттера или с элементами фольги.



Модный маникюр-2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Микс техник

В 2025 году популярны комбинированные дизайны, где бабочки можно сочетать с другими элементами нейл-арта, такими как геометрические узоры, акварельные разводы, или даже зеркальные покрытия. Такой подход позволяет создать уникальный и многослойный эффект.



Трендовый маникюр с бабочками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Тематика природы

Бабочки хорошо сочетаются с другими природными мотивами, например, с цветами, листьями или даже животными. Это добавляет маникюру органичности и связи с природой.



Маникюр с бабочками на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Французский маникюр

Один из интересных трендов - это классический французский маникюр, но с добавлением маленьких бабочек на одном или нескольких ногтях. Это сочетание утонченности и игривости станет особенно популярным среди тех, кто предпочитает стильный, но не перегруженный дизайн.



Французский маникюр и бабочки (фото: instagram.com/heygreatnails)

Нюд

Один из самых популярных вариантов - это изображение бабочек на двух конкретных пальцах, например, на безымянном и среднем пальцах. Это позволяет сохранить общий вид сдержанным, но придает интересный акцент. На других пальцах может быть однотонное покрытие или минималистичный дизайн.



Маникюр на весну (фото: instagram.com/heygreatnails)

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