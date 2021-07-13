Пощади від погоди не чекайте: які області розжарить найближчими днями до 37 градусів

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечна - очікуються грози та підвищення температури повітря в декількох областях ще на кілька градусів. З середи опади будуть обходити стороною майже всю територію країни.

У вівторок, 13 липня, грозами охопить західні, південні та центральні області. Решта регіонів - без опадів. Вночі очікується від +16 до + 19 градусів. Вдень на сході, півночі та півдні прогріється до +30 +32 градусів, у центральній частині від +29 до +31 градуса, на заході очікується від +27 до +30 градусів.

У Києві 13 липня синоптики прогнозують грозу, вночі в столиці +18 +20 градусів, вдень +30 +32 градуси.

Карта погоди в Україні на вівторок, 13 липня

У середу грозовий циклон знову відступить і над усією територією України запанує палюче сонце. Вночі очікується від +17 до +19 градусів, вдень температура знову піде вгору: на заході до +32 градусів, в центрі, на півночі та півдні від +29 до +34 градусів, на сході до +33 + 35 градусів.

У Києві 14 липня буде сухо, можливе невелике посилення вітру. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +32 до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 14 липня

У четвер, 15 липня, невеликі грози пройдуть тільки на заході країни, в інших регіонах буде сухо. Можливе невелике посилення вітру. Вночі від +17 до +20 градусів. Вдень на заході + 30 +32 градуси, в центрі, на півночі та півдні від +31 до +34 градусів, на сході до + 35 градусів.

У Києві 15 липня без опадів, сухо. Вночі + 18 +20 градусів, вдень очікується +32 + 34 градуси.

Карта погоди в Україні на четвер, 15 Липня

У п'ятницю, 16 липня, короткочасні грози та дощі прогнозуються тільки в окремих областях на Заході, по всій решті території країни – сухо. Нічна температура підніметься ще вище: на заході до +20 градусів, в центрі та на півночі до +22 градусів, на півдні та сході до +24 градусів. Вдень у західних областях + 29 +31 градус, у центрі та на півночі до +30 +33 градуси, на півдні та сході до + 35 градусів.

У Києві 16 липня невелика хмарність, без опадів. Вночі + 20 +22 градуси, вдень у столиці очікується до + 33 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 16 липня

У суботу, 17 липня, короткочасні дощі та грози очікуються у Львові, Івано-Франківську та Закарпатті. У всіх інших областях - сухо. Нічна температура коливатиметься від + 20 до +24 градусів, вдень очікується на заході +29 +31 градус, у центрі та на півночі +31 +33 градуси, на півдні та сході до +35 градусів. У Херсоні синоптики прогнозують до + 37 градусів.

У Києві 17 липня без опадів, можливе посилення вітру. Вночі в столиці + 20 +22 градуси, вдень від +31 до +33 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 17 липня

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня для видання "Факти", найсильніша спека очікується в Херсонській області. Після 20 липня температура повітря трохи спаде завдяки грозам і сильним дощам, але останній тиждень липня буде спекотним – на рівні +30 +32 градуси.