Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Для багатьох саме головні убори є ахіллесовою п‘ятою у гардеробі, і це зовсім не дивує. Оскільки головний убір в композиції образу розташовується безпосередньо у портретній зоні, то відповідно на нього звертається найбільша увага.
Стиліст Матвій Калугін показав в Instagram актуальні силуети та моделі, які допоможуть вам підкреслити індивідуальність та додати завершеності образам (ну і захистити голову від палаючого сонця).
Кепки - база літнього гардеробу. Проте чудово пасують і на демісезон, у комбінаціях з пальто або тренчами. Якщо у вас високе чоло, краще обирати більш глибоку посадку кепки.
⠀
Хустки можна не лише пов‘язувати на голову, але й носити в якості топа, поясу чи аксесуару на сумці.
⠀
Як зараз пам‘ятаю, що візори були популярними в 00-х, і тепер вони повернулися! Щоправда, вже в новіших дизайнах - наприклад, з рафії чи пластику.
⠀
Після нашої перемоги на "Євробаченні", панама стала одним з об‘єктів бажань багатьох українців. Стильні моделі можна знайти і в українських брендах.
⠀
Капелюх-федора з легкого матеріалу не лише захистить вас від сонячних променів, але й буде максимально харáктерним елементом образів.
⠀
Плетені капелюхи для міського стилю слід обирати обережно. Нехай це буде не надто широкополий капелюх, наприклад, канотье або капелюх-сафарі.
⠀
Кепі, або baker boy cap, круто доповнить літні образи в кежуал, драматичній та навіть романтичній естетиці.
⠀
Плетені панами додадуть образам розслабленості та деякої інфантильності. Складний, проте дуже життєрадісний головний убір!
Нагадаємо, раніше стиліст назвав головні тренди чоловічої моди літа 2022.
Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.
А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.