Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Модні головні убори літа 2022:

Кепки - база літнього гардеробу. Проте чудово пасують і на демісезон, у комбінаціях з пальто або тренчами. Якщо у вас високе чоло, краще обирати більш глибоку посадку кепки.



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Хустки можна не лише пов‘язувати на голову, але й носити в якості топа, поясу чи аксесуару на сумці.



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Як зараз пам‘ятаю, що візори були популярними в 00-х, і тепер вони повернулися! Щоправда, вже в новіших дизайнах - наприклад, з рафії чи пластику.



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Після нашої перемоги на "Євробаченні", панама стала одним з об‘єктів бажань багатьох українців. Стильні моделі можна знайти і в українських брендах.



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Капелюх-федора з легкого матеріалу не лише захистить вас від сонячних променів, але й буде максимально харáктерним елементом образів.



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Плетені капелюхи для міського стилю слід обирати обережно. Нехай це буде не надто широкополий капелюх, наприклад, канотье або капелюх-сафарі.



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Кепі, або baker boy cap, круто доповнить літні образи в кежуал, драматичній та навіть романтичній естетиці.



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Плетені панами додадуть образам розслабленості та деякої інфантильності. Складний, проте дуже життєрадісний головний убір!

Які головні убори в тренді влітку 2022 (фото: instagram.com/matveyykl)