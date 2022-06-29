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Хустка, панама або візор? Стиліст показав модні головні убори цього літа

Головні убори літа 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Для багатьох саме головні убори є ахіллесовою п‘ятою у гардеробі, і це зовсім не дивує. Оскільки головний убір в композиції образу розташовується безпосередньо у портретній зоні, то відповідно на нього звертається найбільша увага.

Стиліст Матвій Калугін показав в Instagram актуальні силуети та моделі, які допоможуть вам підкреслити індивідуальність та додати завершеності образам (ну і захистити голову від палаючого сонця).

Модні головні убори літа 2022:

Кепки - база літнього гардеробу. Проте чудово пасують і на демісезон, у комбінаціях з пальто або тренчами. Якщо у вас високе чоло, краще обирати більш глибоку посадку кепки.



Хустки можна не лише пов‘язувати на голову, але й носити в якості топа, поясу чи аксесуару на сумці.



Як зараз пам‘ятаю, що візори були популярними в 00-х, і тепер вони повернулися! Щоправда, вже в новіших дизайнах - наприклад, з рафії чи пластику.



Після нашої перемоги на "Євробаченні", панама стала одним з об‘єктів бажань багатьох українців. Стильні моделі можна знайти і в українських брендах.



Капелюх-федора з легкого матеріалу не лише захистить вас від сонячних променів, але й буде максимально харáктерним елементом образів.



Плетені капелюхи для міського стилю слід обирати обережно. Нехай це буде не надто широкополий капелюх, наприклад, канотье або капелюх-сафарі.



Кепі, або baker boy cap, круто доповнить літні образи в кежуал, драматичній та навіть романтичній естетиці.



Плетені панами додадуть образам розслабленості та деякої інфантильності. Складний, проте дуже життєрадісний головний убір!

Які головні убори в тренді влітку 2022 (фото: instagram.com/matveyykl)

Нагадаємо, раніше стиліст назвав головні тренди чоловічої моди літа 2022.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

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