Тарифи на опалення для юросіб у Києві зросли майже на 80%

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" для юросіб зросли майже на 80%. Рішення прийняла Київська міська державна адміністрація (КМДА) 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, оприлюднене на сайті КМДА .

Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 78% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Тариф для інших споживачів підвищено до 2 876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2 689,51 гривень.

Тариф наведено без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.