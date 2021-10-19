ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Тарифи на опалення для юросіб у Києві зросли майже на 80%

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 16:38
Тарифи на опалення для юросіб у Києві зросли майже на 80% Фото: опалення в Києві для юросіб подорожчало майже в два рази
Автор: Олександр Білоус

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" для юросіб зросли майже на 80%. Рішення прийняла Київська міська державна адміністрація (КМДА) 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, оприлюднене на сайті КМДА.

Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 78% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Тариф для інших споживачів підвищено до 2 876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2 689,51 гривень.

Тариф наведено без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.

Нагадавши, опалення в Києві для житлових будинків можуть включити вже 23 жовтня. Саме до кінця тижня прогнозується зниження середньодобової температури до рівня, який дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи
NEWS
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні