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Пластиковый бюстгальтер: зачем женщины носили его во время Второй мировой войны

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Вторник 29 ноября 2022 22:15
Пластиковый бюстгальтер: зачем женщины носили его во время Второй мировой войны Травмы груди были самыми распространенными на производстве (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Во время Второй мировой войны большинство мужчин пошло служить на фронт, поэтому женщинам пришлось занять их рабочие позиции.

Однако в те времена на предприятиях мерами безопасности пренебрегали гораздо чаще, в результате чего травм было не избежать.

Что придумало женщина для собственной защиты - читайте ниже в материале Styler.

Раньше промышленность была в большинстве своем мужской сферой работы, поэтому на заводах и предприятиях условий для женщин почти не было.

Но началась Вторая мировая война, и для поддержки экономики представительницам прекрасного пола пришлось осваивать новые роли.

Часто женщины, работавшие с тяжелой техникой или оборудованием, могли травмировать грудь, особенно если занимались ручным трудом. Именно поэтому в США появилось поручение разработать защиту для женской груди.

Первой по этому делу стала компания Wilson Goggles из Пенсильвании. Инженеры создали Saf-t-Bra - специальное женское нижнее белье, полностью изготовленное из твердого пластика.

Пластиковый бюстгальтер: зачем женщины носили его во время Второй мировой войны

Сегодня защитный бюстгальтер хранят в музее (фото: Getty Images)

На самом деле конструкция не была слишком хитроумна. С виду пластиковый бюстгальтер был как две скрепленные между собой каски. Его носили поверх обычного бюстгальтера и другого белья, но под верхней одеждой. Держался он на теле благодаря эластичным лямкам.

Именно такое изобретение должно было защитить женскую грудь от потенциальных травм на производствах.

Пластиковый бюстгальтер: зачем женщины носили его во время Второй мировой войны

Женщина демонстрирует бюстгальтер на себе (фото: tsn.ua)

Женщине важно следить за состоянием груди во избежание онкологии. Вот какие вопросы самой себе помогут определить риск развития болезни.

Читайте также, может ли размер груди повлиять на риск злокачественных опухолей.

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