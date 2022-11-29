Пластиковий бюстгальтер: навіщо жінки носили його під час Другої світової війни

Однак у ті часи на підприємствах заходами безпеки нехтували набагато частіше, внаслідок чого травмувань було не уникнути.

Під час Другої світової війни переважна кількість чоловіків пішла служити на фронт, тому жінкам довелося зайняти їхні робочі позиції.

Що вигадало жіноцтво для власного захисту - читайте нижче в матеріалі Styler.

Раніше промисловість була здебільшого чоловічою сферою роботи, тому на заводах і підприємствах умов для жінок майже не було.

Але почалася Друга світова війна, і задля підтримки економіки представницям прекрасної статі довелося освоювати нові ролі.

Часто жінки, які працювали з важкою технікою чи обладнанням, могли травмувати груди, особливо якщо займалися ручною працею. Саме тому в США з'явилося доручення розробити захист для жіночих грудей.

Першою в цій справі стала компанія Wilson Goggles із Пенсільванії. Інженери створили Saf-t-Bra - спеціальну жіночу спідню білизну, повністю виготовлену з твердого пластику.

Сьогодні захисний бюстгальтер зберігають у музеї (фото: Getty Images)

Насправді конструкція не була дуже хитромудрою. На вигляд пластиковий бюстгальтер був як дві скріплені між собою каски. Його носили поверх звичайного бюстгальтера та іншої білизни, але під верхнім одягом. Тримався він на тілі завдяки еластичним лямкам.

Саме такий винахід мав захистити жіночі груди від потенційних травм на виробництвах.

Жінка демонструє бюстгальтер на собі (фото: tsn.ua)