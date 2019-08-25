Пластика - вогонь: Остапчук "порвав" глядачів Танців з зірками (відео)

Танці з зірками 2019 стартували на каналі 1+1 в неділю, 25 серпня. У шоу беруть участь 14 зіркових пар.

Одними з перших на паркет вийшли український шоумен Володимир Остапчук і дворазова чемпіонка України з фанку Ілона Гвоздьова – переможниця минулорічного проекту Танці з зірками 2018 в парі з Ігорем Ласточкіним. В 1 випуск шоу Володимир та Ілона виконали танець ча-ча-ча під пісню Mark Ronson ft. Bruno Mars "Uptown Funk".

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Ча-ча-ча / Танці з зірками 2019

Перед тим, як вийти на паркет, Володимир Остапчук зізнався, що хоче перемогти в Танцях із зірками, щоб ним пишалися діти. Ілона Гвоздьова пожартувала, що за час участі в проекті, вона "Юрія Ткача довела до премії Viva, Ігоря Ласточкіна довела до перемоги, а Вову Остапчука доведе до сказу... і до перемоги".

Користувачам мережі дуже сподобався танець Остапчука та його партнерки.

Як на мене, для першого разу досить хороший танець:)

Круті, одні з потенційних переможців!

Пластика — вогонь, тренер крутий. Далеко підуть.

Тільки почався сезон, а я вже хочу, щоб вони виграли. Люблю і Ілону, і, природно, Остапчука

Для початку чудово! Ілоні дали симпатичного хлопця, це вже пів справи

Молодець Остапчук! Ілонка, як завжди, красуня. Вболіваю за вас!

Хлопці, це агонь!

Скріншот

Скріншот

Судді сказали, що це був "найсильніше початок за три сезони" і поставили Остапчуку та Цвяховий високі оцінки.

Раніше ми писали про те, що Кравець зробила цікаву заяву про доньку.