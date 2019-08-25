ru
ua

Пластика - вогонь: Остапчук "порвав" глядачів Танців з зірками (відео)

Новини » Телешоу   

Володимир Остапчук приголомшливо виступив на шоу Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 стартували на каналі 1+1 в неділю, 25 серпня. У шоу беруть участь 14 зіркових пар.

Одними з перших на паркет вийшли український шоумен Володимир Остапчук і дворазова чемпіонка України з фанку Ілона Гвоздьова – переможниця минулорічного проекту Танці з зірками 2018 в парі з Ігорем Ласточкіним. В 1 випуск шоу Володимир та Ілона виконали танець ча-ча-ча під пісню Mark Ronson ft. Bruno Mars "Uptown Funk".

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Ча-ча-ча / Танці з зірками 2019

Перед тим, як вийти на паркет, Володимир Остапчук зізнався, що хоче перемогти в Танцях із зірками, щоб ним пишалися діти. Ілона Гвоздьова пожартувала, що за час участі в проекті, вона "Юрія Ткача довела до премії Viva, Ігоря Ласточкіна довела до перемоги, а Вову Остапчука доведе до сказу... і до перемоги".

Користувачам мережі дуже сподобався танець Остапчука та його партнерки.

  • Як на мене, для першого разу досить хороший танець:)
  • Круті, одні з потенційних переможців!
  • Пластика — вогонь, тренер крутий. Далеко підуть.
  • Тільки почався сезон, а я вже хочу, щоб вони виграли. Люблю і Ілону, і, природно, Остапчука
  • Для початку чудово! Ілоні дали симпатичного хлопця, це вже пів справи
  • Молодець Остапчук! Ілонка, як завжди, красуня. Вболіваю за вас!
  • Хлопці, це агонь!

Скріншот

Скріншот

Судді сказали, що це був "найсильніше початок за три сезони" і поставили Остапчуку та Цвяховий високі оцінки.

Раніше ми писали про те, що Кравець зробила цікаву заяву про доньку.

День Незалежності на Майдані: гімн України під реп підірвав соцмережі Зеленський дав маху, вітаючи українців з святом (відео)
Читати всі новини