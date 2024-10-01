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"Планирую защищать наше небо": шоумен Джеджула рассекретил, чем будет заниматься

Вторник 01 октября 2024 13:45
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"Планирую защищать наше небо": шоумен Джеджула рассекретил, чем будет заниматься Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)
Автор: Катерина Собкова

Актер и шоумен Андрей Джеджула, который ранее рассказывал, когда планирует обновить данные в ТЦК, сделал неожиданное заявление о своем новом обучении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Понеслось! Ближайшие 2 недели - тренировки и подготовка! Планирую защищать наше небо! Как думаете, есть шанс, что собью вражеский "шахед"?", - отметил в своей публикации Джеджула.

Такое решение шоумен объяснил в коротком видео. Из-за того, что РФ планирует увеличить производство вражеских дронов или, как их еще называют "шахедов", в несколько раз, телеведущий не хочет сидеть на месте. Поэтому он намерен пройти краткий курс, чтобы научиться сбивать воздушные цели.

&quot;Планирую защищать наше небо&quot;: шоумен Джеджула рассекретил, чем будет заниматься

Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)

"Я решил, что еще, кроме волонтерской деятельности, благотворительных аукционов, я мечтаю еще в одном быть полезным нашему обществу. Учитывая, что пу..о заявил, что в следующем году увеличит производство "Шахедов" в 10 раз, то я понял, что нашей территориальной обороне будет необходима помощь. Поэтому планирую сбивать "Шахеды", а перед этим должен пройти курс молодого бойца", - отметил Джеджула.

Чем Джеджула занимается во время полномасштабной войны

Артист с первых дней полномасштабного вторжения был готов взять оружие в руки. Так как с 2014 года воюет его двоюродный брат, Джеджула имел дома бронежилет и все остальное, что необходимо.

Также он стал волонтером, ездил в горячие точки, куда отвозил необходимую для бойцов помощь.

&quot;Планирую защищать наше небо&quot;: шоумен Джеджула рассекретил, чем будет заниматься

Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)

Ранее украинский актер-воин честно признался, планирует ли вернуться на фронт после серьезной травмы.

Также известный украинский комик присоединился в ряды ВСУ.

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