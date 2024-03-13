О планшетах можно будет забыть. Apple разрабатывает продукт, который может изменить индустрию ПК

Первые подробности будущей новинки

По данным утечек чертежей, предполагается, что будущий iMac может быть оснащен складной ножкой, позволяющей опустить экран моноблока для более удобного управления интерфейсом с помощью пальцев или стилуса.

Предполагаемые чертежи будущего сенсорного iMac (фото: Yanko Design)

Подобное решение уже применяется у конкурентов, таких как моноблок Surface Studio от Microsoft, который был выпущен несколько лет назад. Он также может опускаться, превращаясь в большой планшет.

Моноблок Surface Studio от Microsoft (фото: Yanko Design)

Теоретически сенсорный iMac мог бы поддерживать использование Apple Pencil и иметь магниты для зарядки стилуса, аналогично iPad Pro. Такой моноблок стал бы привлекательным решением для графических дизайнеров, художников и архитекторов.

Такой экран может стать привлекательным для художников (фото: Yanko Design)

На данный момент не существует ни одного прототипа сенсорного iMac. Хотя Apple подала патент, ожидать выпуска такого устройства в ближайшие 2-3 года не стоит.