RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

О планшетах можно будет забыть. Apple разрабатывает продукт, который может изменить индустрию ПК

Apple разрабатывает сенсорный Mac в стиле Microsoft Surface Studio (фото: Yanko Design)
Автор: Павел Колесник

Специалисты из компании Apple в настоящее время работают над инновационным продуктом, который имеет потенциал изменить компьютерную индустрию в скором будущем. Этим продуктом является моноблок iMac с сенсорным дисплеем, для которого компания уже получила патент.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-журнал Yanko Design, посвященный лучшим международным продуктам в области дизайна.

Первые подробности будущей новинки

По данным утечек чертежей, предполагается, что будущий iMac может быть оснащен складной ножкой, позволяющей опустить экран моноблока для более удобного управления интерфейсом с помощью пальцев или стилуса.

Предполагаемые чертежи будущего сенсорного iMac (фото: Yanko Design)

Подобное решение уже применяется у конкурентов, таких как моноблок Surface Studio от Microsoft, который был выпущен несколько лет назад. Он также может опускаться, превращаясь в большой планшет.

Моноблок Surface Studio от Microsoft (фото: Yanko Design) 

Теоретически сенсорный iMac мог бы поддерживать использование Apple Pencil и иметь магниты для зарядки стилуса, аналогично iPad Pro. Такой моноблок стал бы привлекательным решением для графических дизайнеров, художников и архитекторов.

Такой экран может стать привлекательным для художников (фото: Yanko Design)

На данный момент не существует ни одного прототипа сенсорного iMac. Хотя Apple подала патент, ожидать выпуска такого устройства в ближайшие 2-3 года не стоит.

Напомним, что в Apple сделали заявление о складном iPhone.

А еще у нас есть материал о том, как почистить клавиатуру MacBook от пролитой жидкости и пыли.

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBookAppleкомп'ютери