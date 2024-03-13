Про планшети можна буде забути. Apple розробляє продукт, який може змінити індустрію ПК

Перші подробиці майбутньої новинки

За даними витоків креслень, передбачається, що майбутній iMac може бути оснащений складною ніжкою, що дозволяє опустити екран моноблока для зручнішого керування інтерфейсом за допомогою пальців або стілуса.

Можливі креслення майбутнього сенсорного iMac (фото: Yanko Design)

Подібне рішення вже застосовується у конкурентів, таких як моноблок Surface Studio від Microsoft, випущений кілька років тому. Він також може опускатися, перетворюючись на великий планшет.

Моноблок Surface Studio від Microsoft (фото: Yanko Design)

Теоретично сенсорний iMac міг би підтримувати використання Apple Pencil і мати магніти для зарядки стілуса, аналогічно iPad Pro. Такий моноблок став би привабливим рішенням для графічних дизайнерів, художників та архітекторів.

Такий екран може стати привабливим для художників (фото: Yanko Design)

На даний момент не існує жодного сенсорного прототипу iMac. Хоча Apple подала патент, очікувати на випуск такого пристрою в найближчі 2-3 роки не варто.