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Три лайфхаки на кожен день: як уникнути психологічної та інформаційної втоми

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Неділя 27 березня 2022 21:52
Три лайфхаки на кожен день: як уникнути психологічної та інформаційної втоми Фото: Як уникнути психологічного та інформаційного вигорання (unsplash-com)
Автор: Анна Шиканова

Багато українців зараз відчувають сильну психологічну та емоційну втому в умовах війни. Постійний моніторинг новин, тривожність, напруга, страх – це перевантажує нервову систему по максимуму.

Справитися з такою втомою можна за допомогою трьох лайфхаків. Про них розповіла психолог Світлана Ройз.

В умовах війни потрібно особливо дбайливо ставитися до свого психологічного стану.

Атрибут-згадка про мирний день

Перше, що нам потрібно для того, щоб не "вигоріти" – згадка про мирний час, пісні, квіти, все, що нас пов'язує зі світом. Це профілактика вигорання.

"Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації, в стані гострого стресу ми не помічаємо втоми. Всі резерви націлені на виживання. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємося. І треба не допустити цього, оскільки це буде впливати на психіку і на те, чи зможемо ми в такому стані надати допомогу іншим", - радить Ройз.

Інформаційний детокс

Психолог радить не перенасичувати себе негативними новинами, не репостити кадри подій, які неможливо дивитися без почуттів.

"Потрібно відволікатися на позитивні моменти: по можливості, підтримувати контакти зі старими друзями та знайомими, не забувати про ті речі, які можуть підняти настрій і рівень гумору", - підкреслила фахівець.

Культивувати мрії про майбутнє

Життя обов'язково триватиме, а ми повинні задуматися, чим ми будемо займатися в першу чергу, коли закінчиться війна. У нас повинні бути сили, щоб відбудувати Україну.

Варто пам'ятати про те, що війна закінчиться і дуже важливо, в якому психологічному стані ми прийдемо до мирних днів. Потрібно підтримувати рідних і близьких, піклуватися про себе, про дітей.

Три лайфхаки на кожен день: як уникнути психологічної та інформаційної втоми

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке "вина вижив" і як вона проявляється.

А також розповідали про те, що психологи дали поради про те, як повернути почуття безпеки під час війни.

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