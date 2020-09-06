Планети готують несподівані сюрпризи: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 7 по 13 вересня

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 7 по 13 вересня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку з 7 по 13 вересня

Гороскоп на другий тиждень вересня свідчить про те, що практично всіх представників зодіакального сузір'я чекає вдалий і продуктивний тиждень. Можливі злети та падіння, але фінансова сторона буде стабільною.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку з 7 по 13 вересня і повідомили, кому зірки обіцяють неймовірні пригоди. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Тиждень почнеться на сприятливій ноті й можна досягти успіху в багатьох сферах. У середу і четвер будьте акуратні – можлива зустріч з токсичною людиною. У п'ятницю планети знову будуть позитивні й на вихідних варто очікувати приємні сюрпризи. Можуть з'явитися нові можливості, особливо в любовній сфері. Тим, у кого вже є половинка – проведіть кінець тижня з нею.

Телець

Фінансова сфера вийде на перший план на цьому тижні. Не все буде гладко і позитивно, але не варто засмучуватися. Перша половина тижня буде вдалою для знайомства з новими людьми, флірту, побачень. У сімейному житті пануватиме гармонія, варто присвятити час спільним справам – подорожам, поїздкам до рідних, відпочинку на природі.

Близнюки

Тиждень буде вдалим, хоча планети будуть вступати в дисонанс на нетривалий час. Це може позначитися на впевненості Близнюків у власних силах. Для того, щоб всі негаразди та проблеми вирішувалися швидко, доведеться пожертвувати часом, грошима або увагою. Не варто переживати, якщо не все буде вийти, оскільки успіх в любові та фінансах очікується буквально з нізвідки.

Рак

Астрологи рекомендують найближчими днями прощати близьких друзів, рідних і своїх коханих. Якщо цього не зробити, то багато нервів буде витрачено даремно. Всі образи варто залишити в минулому і рухатися далі, це дасть Ракам відчути легкість і свободу. Варто бути обережними під час прийняття важливих рішень, по можливості перенесіть їх на вихідні. Наприкінці тижня займіться прибиранням і домашніми клопотами.

Лев

Сфокусуйтеся на любовній сфері, на родині, на спілкуванні з друзями. Будьте відкриті, присвятіть час старшим і молодшим членам сім'ї, своїй другій половинці. Постарайтеся на цьому тижні не вдаватися до меланхолії, самоти. Вас відвідає натхнення і бажання рухатися вперед. У плані роботи настає творчий час, особливо для представників творчих професій і тих, кому доводиться багато спілкуватися з іншими людьми.

Діва

Ваша інтуїція на цьому тижні стане важливою, через те, що все, що буде відбуватися, буде здаватися абсолютно не таким, як воно є насправді. Вчинки людей не будуть зображати їх справжні бажання і наміри. Будьте обережні під час підписання важливих паперів і угод. До кінця тижня енергія планет стане більш позитивною і можна буде розв'язати всі проблеми на роботі, а також вдома.

Терези

Тиждень обіцяє бути яскравим і динамічним, настільки швидким, що є ризик отримати енергетичне виснаження. Постарайтеся ретельно спланувати робочий час і не братися відразу за кілька справ одночасно. Якщо щось не виходить – просто наберіться терпіння. В любовній сфері варто проявити більше наполегливості. Тим, хто вже у відносинах, астрологи радять уникати суперечок і не критикувати коханих. Час буде вдалим для розв'язання сімейних проблем.

Скорпіон

Цього тижня Скорпіони міцно увійдуть у список знаків, яким катастрофічно не щастить з грошима. Постарайтеся уникати необдуманих покупок, будьте гранично обережні в будь-яких фінансових питаннях. У роботі можливі труднощі, не перекладайте відповідальність на інших. В любовній сфері можливі сюрпризи, увага з боку протилежної статі. Тим, хто вже у відносинах, варто додати трохи романтики.

Стрілець

Вас почне відпускати те, що в останні дні псувало настрій – негативні думки, страхи та сумніви. З понеділка почніть займатися прибиранням у будинку, в інформаційному просторі, в соціальних мережах, видаліть все непотрібне. Енергія зірок буде йти по нарощуванні до неділі, можливі приємні сюрпризи. Займіться спортом, добре харчуйтеся і частіше дихайте свіжим повітрям.

Козоріг

З понеділка включайтеся в робочий процес і у вас немає часу на сумніви та страхи, вам потрібно швидко рухатися вперед і розв'язувати всі проблеми оперативно. Любовна сфера піде на другий план, але це не означає, що потрібно поставитися байдуже до близької людини, вручіть подарунок, скажіть щось ласкаве. Самотнім Козерогам варто направити енергію на самовдосконалення.

Водолій

Планети увійдуть в дисонанс і це обіцяє Водоліям деякий дискомфорт. З 9 вересня почнеться більш приємний період, який варто присвятити любові, романтиці та домашнім справам. У справах знадобиться раціональність і послідовність. З людьми спілкуватися стане простіше, з'явиться шанс налагодити відносини або знайти щастя в нових. Наприкінці тижня постарайтеся провести час з друзями, відпочити, сходити в гості.

Риби

Тиждень буде динамічним, і астрологи рекомендують Рибам не ризикувати. Направте свої сили на важливі справи. Не допускайте нервозності, через те, що це зашкодить продуктивності у справах, зберігайте незворушність. На вихідних вдома можуть виникнути суперечки та непорозуміння. Не стійте на своєму у спілкуванні з близькими, скрутіть конфлікт, проявіть дипломатичність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що астрологи дали гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 7 по 13 вересня.