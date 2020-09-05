Не піддавайтеся осінній апатії: гороскоп для всіх жінок з 7 по 13 вересня

Гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 7 по 13 вересня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому пощастить в справах і любові на цьому тижні

Гороскоп на другий тиждень вересня свідчить про те, що осінь остаточно вступила у свої права і на представників зодіакального сузір'я може впасти нудьга та апатія. Не варто піддаватися таким почуттям, посміхайтеся. Постарайтеся провести наступний тиждень максимально продуктивно.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 7 по 13 вересня і повідомили, кому зірки обіцяють удачу і романтику. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Результати минулих місяців нарешті дозволять Овнам перейти на нову стадію розвитку. Варто уважно дивитися по сторонах і брати від життя все, що належить по праву. Марс подарує сильний імпульс для вирішення всіх завдань, виконання бажань і розвитку. Можливі тимчасові труднощі, але потрібно довіритися самій собі й в потрібний момент прийняти потрібне рішення.

Жінка-Телець

На цьому тижні Тельцям потрібно додати трохи швидкості, оскільки час буде йти дуже швидко і потрібно буде встигнути закінчити багато важливих справ в короткі терміни. Всі справи будуть додавати силу і можливості для реалізації своїх ідей. Творчого адреналіну і внутрішнього підйому вистачить, щоб почати нову справу, добитися успіху і швидко обійти всі перешкоди. Не витрачайте час на порожні розмови.

Жінка-Близнюки

Тиждень стане відмінним, щоб розв'язати всі проблеми та невідкладні справи, які давно накопичувалися. Складіть список важливих завдань, щоб не пропустити що-небудь і уникнути зайвих неприємностей. Самодисципліна допоможе досягти успіху в роботі та навіть в особистому житті. Не варто розраховувати на щасливу випадковість – просто сконцентруйтеся на важливих завданнях і вирішенні тимчасових труднощів.

Жінка-Рак

Астрологи рекомендують скласти карту бажань на всю осінь і сформулювати чіткий план, де потрібно точно і детально описати все, чого хочете досягти найближчим часом. Інакше тиждень стане порожнім і принесе ситуації, які будуть висмоктувати ресурси та формувати неприємні позиції. Наведіть порядок у думках, справах, пріоритети. Своїми діями ви зможете залучити добробут і увійти у потрібний стан.

Жінка-Лев

Найближчими днями буде багато емоцій і тиждень стане досить складним. Можливі різкі перепади настрою, які можуть створити труднощі в спілкуванні з оточенням, на роботі, в особистому житті, в досягненні успіху. Не перевантажуйте себе справами, залишайте час на повноцінний відпочинок і сон. Ці чинники зараз дуже важливі, оскільки відповідають за душевний комфорт і внутрішні сили. Не відмовляйтеся від допомоги близьких, через те, що вони допоможуть подолати перешкоди, і закінчити тиждень на позитиві.

Жінка-Діва

Тиждень може принести неприємності й будуть напружені моменти. Астрологи рекомендують стежити за своїм внутрішнім станом, емоціями, детально продумувати свої кроки та дії. Це допоможе уникнути серйозних неприємностей, а також є ймовірність почути хороші рекомендації від начальства і збільшити свій фінансовий дохід. Не поспішайте з прийняттям рішень і більше часу приділяйте своїм особистим інтересам.

Жінка-Терези

На вас чекає цього тижня багато сюрпризів, особливо в першій половині періоду. Найближчі дні можуть закласти основу на весь вересень. Будуть несподівані дзвінки, зміни, зустрічі у великій кількості. Постарайтеся динаміку подій трохи стримувати, хоча б до 9 вересня, оскільки кожна перемога буде тягнути багато сил та віддачі. Після 9 числа вас чекає можливість досягти бажаного.

Жінка-Скорпіон

Астрологи рекомендують цим жінкам стати головними актрисами свого власного кіно і створити свій власний сценарій того, що буде відбуватися. Планети будуть активно вас підтримувати та дадуть потужну енергію для того, щоб отримати своє. Не блокуйте свої ресурси та таланти, не намагайтеся сховатися у внутрішніх установках. Дайте собі можливість нормально рухатися, рости, розвиватися і проявляти активність.

Жінка-Стрілець

Марс принесе Стрільцям дивні новини на цьому тижні й можуть висипатися старі скелети з шафи. Постарайтеся зберігати спокій, незворушність і розміреність, оскільки примари минулого можуть задавити невирішеними ситуаціями. Забудьте про дрібні недоліки, минулих коханих і забуті обіцянки – це буде сильно заважати справжньому і майбутньому. У вас можливий вибір: пустити минуле у своє життя або остаточно від нього позбутися. Будь-яке ваше рішення може кардинально змінити ваше життя.

Жінка-Козеріг

Вами опанує неприборкана енергія, яка буде вимагати звільнення. Не засиджуйтеся в зоні комфорту, поставте високі цілі та почніть свій шлях до нового життя. У тих, хто вірить у свої сили, можливий стрімкий прорив. Зберігайте самоконтроль і у вас відкриється новий виток розвитку і новий шлях. Любов на цьому тижні залишить яскраві враження та емоції.

Жінка-Водолій

Водоліям знадобиться дисципліна і порядок на цьому тижні, щоб нейтралізувати весь негатив ретроградного Марса. Особливу обережність слід проявити у сфері особистих відносин, оскільки є високий ризик конфліктів і розриву. Будьте обережні та уникайте емоційно бурхливих суперечок і стресів. Весь негатив зводите до мінімуму, щоб не втратити сили та енергію.

Жінки-Риби

Зірки обіцяють спокійний і збалансований тиждень. Буде відчуття безпеки та події, які принесуть корисні й швидкі результати. Хороший період, щоб відновити втрачені зв'язки та знайти шлях до нових відносин і можливостям. Всесвіт відкритий для ваших прохань і бажань, потрібно лише правильно сформулювати. Можливе загострення інтуїції – ви зможете передбачати події до того, як вони відбудуться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яких восени 2020 чекає приголомшливий успіх.