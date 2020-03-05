На планеті зникне половина піщаних пляжів: вчені б'ють на сполох

Глобальне потепління здатне істотно змінити берегові лінії у всьому світі через зникнення майже половини піщаних пляжів на нашій планеті. Згідно з даними вчених з дослідницького центру Європейської комісії, значна частина піщаного узбережжя, що під загрозою, знаходиться в густонаселених районах.

Чимала частина піщаних пляжів Землі вже руйнуються, і ця ситуація може ускладнитися у зв'язку зі зміною клімату, зазначають автори дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature Climate Change.

Піщані пляжі займають більше третини світової берегової лінії та мають високу соціально-економічну цінність, пов'язану з відпочинком, туризмом і екосистемними послугами. Також пляжі є сполучною ланкою між сушею та океаном, забезпечуючи захист узбережжя від морських штормів і циклонів. Однак наявність піщаних пляжів не може вважатися само собою зрозумілим, оскільки вони постійно змінюються, обумовлені метеорологічними, геологічними та антропогенними факторами.

У своєму дослідженні науковці показують, що оточуючі тренди в динаміці берегової лінії в поєднанні з рецесією в прибережній зоні, викликаної підвищенням рівня моря, можуть привести до чи не повного зникнення майже половини піщаних пляжів світу до кінця сторіччя.

Помірне зниження забруднень викопним паливом може запобігти 40% відступу від берегової лінії.

У прогнозованій динаміці берегової лінії переважає підвищення рівня моря для більшості піщаних пляжів, але в деяких регіонах ерозивній тенденції протидіють акреційні зміни навколишньої берегової лінії (наприклад, в басейні Амазонки, Східної та Південно-Східної Азії та північній частині тропічного Тихого океану).

Як повідомлялося раніше, у Державному агентстві водних ресурсів заявили про різке обміління в Україні річок і водосховищ через аномальну осінь та зиму 2019-2020 років. Так, вперше за 120 років країна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження у використанні води.

Також ми писали, що можлива засуха через нестачу води у річках може стати серйозним викликом для України. За словами міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля, такою теплою та безсніжною зими в країні давно не було.