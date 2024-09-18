Плакать полезно для здоровья или нет: вот что нужно знать о слезах
Многих людей с детства учили, что плакать - это плохо. Причины приводились совершенно разные, и больше всего от такой установки страдали мальчики. Но слезы - это естественная реакция на эмоциональные переживания как для женщин, так и для мужчин.
Полезно ли для здоровья человека плакать или нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение "Психологическая поддержка".
Почему плакать полезно
Слезы - это не признак слабости, а доказательство того, что мы все живые люди со сложными чувствами. Позволяя себе плакать, мы заботимся о своем ментальном здоровье и становимся более устойчивыми к стрессам.
Освобождение от эмоционального бремени
Слезы - это естественный механизм высвобождения отрицательных эмоций. Когда мы плачем, мы позволяем получить гнева, печаль, разочарование и т.д. Это помогает облегчить эмоциональную боль и снять внутреннее напряжение.
Уменьшение физической боли
Как показывают исследования, слезы способствуют выработке веществ, помогающих организму ослабить боль, бороться со стрессом и воспалением.
Улучшение настроения
После того как человек поплачет, он чувствует себя более спокойным и расслабленным. Это связано с тем, что во время плача в организме вырабатываются эндорфины - гормоны счастья.
Снижение уровня стресса
Слезы помогают человеку получить эмоциональную разрядку, нормализуют АД и улучшают сон.
Психологи подчеркивают, что не стоит опасаться осуждения за проявление чувств.
И хотя мы часто говорим, что слезами беде не поможешь, каждый человек имеет право на эмоции. А дать выход эмоциям позволит стать счастливее и здоровее.
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