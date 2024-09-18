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Плакати корисно для здоров'я або ні: ось, що треба знати про сльози

Середа 18 вересня 2024 20:20
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Плакати корисно для здоров'я або ні: ось, що треба знати про сльози Чому психологи радять не стримувати сльози та плач (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Багатьох людей з дитинства вчили, що плакати - це погано. Причини наводилися абсолютно різні й найбільше від такої установки страждали хлопчики. Але сльози - це природна реакція на емоційні переживання як для жінок, так і для чоловіків.

Чи корисно для здоров'я людини плакати або ні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис "Психологічна підтримка".

Чому плакати корисно

Сльози - це не ознака слабкості, а доказ того, що ми всі живі люди зі складними почуттями. Дозволяючи собі плакати, ми дбаємо про своє ментальне здоров'я і стаємо більш стійкими до стресів.

Звільнення від емоційного тягаря

Сльози - це природний механізм вивільнення негативних емоцій. Коли ми плачемо, ми дозволяємо вийти гніву, смутку, розчаруванню тощо. Це допомагає полегшити емоційний біль та зняти внутрішню напругу.

Зменшення фізичного болю

Як показують дослідження, сльози сприяють виробленню речовин, які допомагають організму послабити біль, боротися зі стресом та запаленням.

Покращення настрою

Після того, як людина поплаче, вона почувається спокійнішою та розслабленою. Це пов'язано з тим, що під час плачу в організмі виробляються ендорфіни - гормони щастя.

Зниження рівня стресу

Сльози допомагають людині отримати емоційну розрядку, нормалізують артеріальний тиск та покращують сон.

Психологи підкреслюють, що не варто боятися засудження за прояв почуттів.

І хоча ми часто говоримо, що сльозами біді не зарадиш, кожна людина має право на емоції. А дати вихід емоціям дозволить стати щасливішими та здоровішими.

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