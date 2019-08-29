Він плакав? У Раду не пустили "майбутнього міністра оборони"

Перед першим засіданням Верховної Ради у четвер, 29 серпня, в будівлю парламенту намагався пройти невідомий охороні чоловік. Він запевняв, що саме сьогодні його мають призначити міністром оборони України. Охоронці перевірили ім'я та прізвище чоловіка в списках, але їх там не виявилося. Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook журналіст Ольга Волкова.

"Я знаю, де кандидат у міністри оборони. Вадим Герасимович розповів, що на вході у ВР вранці його не пустили в парламент, адже він не опинився в списках. І найцікавіше - не пустили одного чоловіка, який сказав, що його повинні міністром сьогодні призначити, але також його немає списках. А раптом це був Андрій Загороднюк?"- написала Волкова.

Скріншот поста (facebook.com/olya.volkova.14)

У коментарях у журналіста припустили, хто б це міг бути.

Він плакав?

Депутата колишнього начебто не пустили - Рудика.

Скріншот коментарів (facebook.com/olya.volkova.14)

Як ми раніше писали, у Раді придумали, як карати депутатів-прогульників.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про імпічмент. Законопроект зареєстрований як невідкладний і може бути розглянуто під час першого дня роботи парламенту.