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Тяжело раненый воин, история которого растрогала Украину, получит шанс на выздоровление (фото)

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Суббота 18 марта 2023 19:58
Тяжело раненый воин, история которого растрогала Украину, получит шанс на выздоровление (фото) Виталий Шумей с отцом и командующим ОС ВСУ Сергеем Наевым (фото: facebook)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский боец Виталий Шумей, история которого растрогала всю страну, скоро отправится на лечение за границу.

Об этом сообщили в Facebook Командования Объединенных Сил ВС Украины.

Врачи сделают все возможное, чтобы поставить бойца на ноги

"Сегодня долгожданный и обнадеживающий день для Виталия Шумея и его родных - его перевозят на лечение за границу. Врачи уверяют, что сделают все возможное, чтобы наш защитник снова встал на ноги", - говорится в сообщении

У Виталия сверхсложное ранение - именно поэтому он нуждается в особом лечении за границей.

Тяжело раненый воин, история которого растрогала Украину, получит шанс на выздоровление (фото)

Виталий Шумей до ранения (фото: Суспільне)

Что известно о воине

Виталий родом из Шостки Сумской области. Ему 34 года. В августе 2022-го получил ранение на Донбассе, под Авдеевкой, у него перелом черепа с обеих сторон. Более семи месяцев он находился на лечении в разных медицинских учреждениях Украины.

Некоторое время Виталий был на лечении в Чернигове, где вместе с ним был его отец Сергей. Он читал Виталию письма, пел песни и верил, что однажды поставит сына на ноги.

"Мы будем с тобой разговаривать, мы будем с тобой лечиться, все будет хорошо", - уверял Виталия папа.

Тяжело раненый воин, история которого растрогала Украину, получит шанс на выздоровление (фото)

Виталий с отцом (фото: Общественное)

"Он у нас здоровый, больше двух метров. Я думал его ничего не возьмет. Но я всем говорю, что так получилось, что я не жалею. Жаль, но я не кусаю себя за локти, что так получилось. Это мой сын и я понимаю, что он защищал Родину. Я горжусь этим", - рассказывал в интервью отец военнослужащего Сергей Шумей.

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