Тяжело раненый воин, история которого растрогала Украину, получит шанс на выздоровление (фото)
Украинский боец Виталий Шумей, история которого растрогала всю страну, скоро отправится на лечение за границу.
Об этом сообщили в Facebook Командования Объединенных Сил ВС Украины.
Врачи сделают все возможное, чтобы поставить бойца на ноги
"Сегодня долгожданный и обнадеживающий день для Виталия Шумея и его родных - его перевозят на лечение за границу. Врачи уверяют, что сделают все возможное, чтобы наш защитник снова встал на ноги", - говорится в сообщении
У Виталия сверхсложное ранение - именно поэтому он нуждается в особом лечении за границей.
Виталий Шумей до ранения (фото: Суспільне)
Что известно о воине
Виталий родом из Шостки Сумской области. Ему 34 года. В августе 2022-го получил ранение на Донбассе, под Авдеевкой, у него перелом черепа с обеих сторон. Более семи месяцев он находился на лечении в разных медицинских учреждениях Украины.
Некоторое время Виталий был на лечении в Чернигове, где вместе с ним был его отец Сергей. Он читал Виталию письма, пел песни и верил, что однажды поставит сына на ноги.
"Мы будем с тобой разговаривать, мы будем с тобой лечиться, все будет хорошо", - уверял Виталия папа.
Виталий с отцом (фото: Общественное)
"Он у нас здоровый, больше двух метров. Я думал его ничего не возьмет. Но я всем говорю, что так получилось, что я не жалею. Жаль, но я не кусаю себя за локти, что так получилось. Это мой сын и я понимаю, что он защищал Родину. Я горжусь этим", - рассказывал в интервью отец военнослужащего Сергей Шумей.
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