Помощь гражданским с травмами от войны: кто может получить
Гражданские украинцы, получившие травмы из-за боевых действий России на территории Украины, а также родные погибших, имеют право получить помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец отметил, что предоставленная гражданским помощь могу быть нескольких видов. В частности:
- медицинская,
- психологическая,
- профессиональная,
- социальная.
Он отмечает, что законом Украины "О противоминной деятельности в Украине" определен термин "пострадавшие от взрывоопасных предметов лица".
По словам омбудсмена, под эту категорию попадают люди:
- которые получили физические, психологические травмы или финансовые потери от боевых действий,
- те, чьи законные права и интересы были нарушены из-за взрывоопасных предметов,
- члены семей лиц, которые погибли.
Какая помощь в Украине предусмотрена для пострадавших:
- единовременная компенсация за вред здоровью и ежегодное оздоровление;
- безвозмездная психологическая, медико-психологическая реабилитация;
- пострадавшие дети могут вне очереди посещать детские сады;
- государственная социальная помощь в повышенном размере, предназначенная детям с инвалидностью до 18 лет.
Омбудсмен добавляет, что единовременная выплата назначается и выплачивается пострадавшему лицу в размерах, зависящих от группы инвалидности, которую ему установят.
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