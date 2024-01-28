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Помощь гражданским с травмами от войны: кто может получить

Украина, Воскресенье 28 января 2024 05:50
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Помощь гражданским с травмами от войны: кто может получить Фото: раненые гражданские украинцы имеют право получить помощь от государства (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Гражданские украинцы, получившие травмы из-за боевых действий России на территории Украины, а также родные погибших, имеют право получить помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец отметил, что предоставленная гражданским помощь могу быть нескольких видов. В частности:

  • медицинская,
  • психологическая,
  • профессиональная,
  • социальная.

Он отмечает, что законом Украины "О противоминной деятельности в Украине" определен термин "пострадавшие от взрывоопасных предметов лица".

По словам омбудсмена, под эту категорию попадают люди:

  • которые получили физические, психологические травмы или финансовые потери от боевых действий,
  • те, чьи законные права и интересы были нарушены из-за взрывоопасных предметов,
  • члены семей лиц, которые погибли.

Какая помощь в Украине предусмотрена для пострадавших:

  • единовременная компенсация за вред здоровью и ежегодное оздоровление;
  • безвозмездная психологическая, медико-психологическая реабилитация;
  • пострадавшие дети могут вне очереди посещать детские сады;
  • государственная социальная помощь в повышенном размере, предназначенная детям с инвалидностью до 18 лет.

Омбудсмен добавляет, что единовременная выплата назначается и выплачивается пострадавшему лицу в размерах, зависящих от группы инвалидности, которую ему установят.

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