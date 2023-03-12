Какую воду нельзя пить во время еды: медики дали точный ответ

Пить воду или не пить во время еды - споры на эту тему не утихают уже много лет. Однако медики утверждают, что большое значение в этом вопросе имеет даже не столько то, что вы пьете, а какой температуры ваш напиток.

Какую воду не стоит пить во время еды, рассказали в Naine.

Что точно нельзя пить во время еды

Если вы не хотите набрать лишние килограммы, то однозначно не стоит во время трапезы употреблять фруктовые соки, газированные напитки, чай, кофе и любые другие напитки в состав которых входит сахар.

Однако и самая обычная простая вода во время еды может оказаться вредной.

Какую воду нельзя пить во время еды

Оказывается, во время приема пищи не стоит пить холодную воду. И самая главная причина - вы начнете чувствовать голод после еды намного быстрее.

Дело в том, что холодная вода способствует сокращению желудка и усложняет процесс пищеварения. А у тела есть своя функция - регулировать температуру. Поэтому пища в сочетании с холодной водой не успевает как следует перевариться и очень быстро попадает в верхний отдел кишечника.

В результате организм не успевает получить достаточно энергии из пищи, и желудок быстрее становится пустым. Кишечник страдает от плохо переваренной пищи и реагирует на эту нагрузку неприятным ощущением тяжести и вздутием живота.

А что же делать?

Если вы не можете отказаться от употребления воды во время приема пищи, не стоит этого делать. На самом деле вам просто нужно сменить температуру вашей воды.

Например, пейте во время еды чуть теплую воду или выпейте чашку теплого чая после приема пищи.