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На полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фото

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Днепр, Среда 19 июля 2023 16:41
На полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фото Как будет выглядеть новый ЖК в Днепре (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Днепре на полуострове планируют возвести новый современный ЖК с элитными частными домами, а также благоустроить городскую набережную.

Визуализацией проекта поделилось архитектурное бюро Archоbraz в Facebook.

Как будет выглядеть новый ЖК

Новый жилой квартал планируют построить в переулке Широкий.

В разработке проекта архитекторы акцентировали внимание на формировании качественного благоустройства общественных пространств и объектов обслуживания жителей города - магазинов, кафе, детского клуба и рекреационного пространства.

Также архитекторы предлагают обустроить городскую набережную вокруг озера и благоустройство дренажного канала с детской и спортивной площадкой.

"Мы надеемся, что это предложение заинтересует современных жителей города, которые мечтают о собственном небольшом частном доме в эти непростые времена", - отмечают архитекторы.

Добавим, что этот проект уже представили на Градостроительном совете.

На полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоВот так будет выглядеть новый ЖК (фото: facebook.com/archobraz)

Дома с собственными участками и стоянками

Особенностью проекта есть разнообразие предлагаемых решений. Площадь домов составляет от 80 до 160 кв. м вместе с террасами. В них включены небольшие индивидуальные придомовые участки для отдыха и открытой стоянки автомобилей.

"Вместо высоких искусственных заборов мы предлагаем использовать зеленые ограждения высотой 1.2-1.4 м. Это повысит эстетику среды и не будет мешать безопасности жителей благодаря совместному социальному контролю самих жителей по европейскому принципу подобной застройки", - отмечают авторы проекта.

На полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоВот так будет выглядеть новый ЖК (фото: facebook.com/archobraz)

Также на визуализации можно заметить, что проект нового ЖК предполагает обустройство бассейна.

Изюминкой проекта, по словам архитекторов, является эмоциональность фасадов и единство в разнообразии на фоне природного ландшафта.

На полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоНа полуострове в Днепре построят элитный ЖК. Уже есть первые фотоВот так будет выглядеть новый ЖК (фото: facebook.com/archobraz)

Ранее мы делились фото проекта офисных зданий, которые планируют построить во Львове.

Читайте также о том, что украинские архитекторы разработали проект остановок-укрытий.

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