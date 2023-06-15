В Украине изменился порядок регистрации безработных граждан: какие нововведения добавили

С мая 2023 года в Украине начали действовать изменения в Порядке регистрации, перерегистрации, зарегистрированных безработных и ведении учета лиц, ищущих работу.

Что именно изменилось, рассказали на странице "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook .

Что изменилось для безработных в Украине

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров №446 учет лиц, ищущих работу, производится любым избранным ими центром занятости независимо от наличия или отсутствия у таких лиц задекларированного или зарегистрированного места жительства.

Это означает, что теперь подача выписки о месте жительства не требуется.

Регистрацию, перерегистрацию зарегистрированных безработных, прекращение регистрации во время военного положения можно осуществить при непосредственном посещении центра занятости или в электронной форме через:

портал "Дія"

приложение "Дія"

в случае технической возможности в электронной форме - средствами официального вебсайта Государственного центра занятости

с помощью технических средств электронных коммуникаций с использованием электронной подписи

Во время военного положения лицам, подающим заявления на получение определенных услуг в центре занятости и находящихся на территориях, на которых ведутся или велись ли боевые действия или временно оккупированных РФ, не нужно подавать все документы, которые добавляют по стандартной процедуре.

Однако безработный должен подать такие документы при первом посещении центра занятости, где он зарегистрирован, после прекращения или отмены военного положения.

В Украине изменился порядок регистрации, перерегистрации и ведения учета безработных (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Изменения для ВПЛ и беженцев

Если у вас есть статус ВПЛ, но нет необходимых для предоставления статуса безработного документов, вы можете получить его без требований, применяемых при обычной процедуре.

В случае выезда за границу безработный должен в течение трех рабочих дней до пересечения границы сообщить карьерному советнику о выезде за пределы Украины. В приложении к персональной карточке сделают соответствующую запись.

Если вы находитесь за границей более 30 календарных дней, вам нужно подать в центр занятости соответствующее заявление о прекращении регистрации в качестве безработного.

Изменения для пенсионеров

Право на досрочный выход на пенсию по возрасту имеют лица, потерявшие работу, а до достижения пенсионного возраста осталось не больше полутора лет. Эта норма действует при следующих условиях: