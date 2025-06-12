Южный полюс Солнца впервые попал на снимки ученых: что они увидели (фото)

Эти изображения показывают сложный и беспорядочный узор магнитной активности в ранее неизведанном районе нашей ближайшей звезды и открывают новые горизонты в понимании ее поведения и магнитного поля.

Почему важно изучать Солнце

"Солнце - наша ближайшая звезда, источник жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем. Поэтому крайне важно понять, как оно работает, и научиться предсказывать его поведение", - подчеркнула Кэрол Манделл, директор научного направления ESA. По ее словам, уникальные снимки с Solar Orbiter открывают новую эру в солнечной науке.

Уже сейчас эти изображения стали настоящей находкой для гелиофизиков: на них видна бурная магнитная активность южного полюса Солнца в период подготовки к максимальному пику солнечного цикла. Солнечный цикл длится около 11 лет - за фазой относительного затишья следует активный период с мощными вспышками и штормами. Во время пика активности (солнечного максимума) происходит инверсия магнитных полюсов: южный полюс Солнца становится северным.

Причины такого феномена и точное время его наступления пока остаются загадкой. Но благодаря Solar Orbiter ученые уже обнаружили, что на южном полюсе одновременно сосуществуют магнитные поля обеих полярностей. Такое сочетание будет кратковременным и скоро сменится доминированием одного полюса после инверсии.

"Как именно происходит этот процесс - пока не до конца ясно", - отметил ученый из института Макса Планка Сами Соланки, руководитель команды инструмента PHI, который занимается картографированием магнитного поля Солнца.

Первые в мире снимки южного полюса Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter (фото: European Space Agency)

Новые горизонты наблюдений

До этого все крупные снимки Солнца делались с уровня около солнечного экватора - из-за орбит космических аппаратов и обсерваторий, которые следуют по плоскости, близкой к орбите Земли. Но Solar Orbiter с помощью сближения с Венерой изменил свою орбиту, чтобы получить возможность наблюдать более высокие широты Солнца.

Новые снимки были сделаны в конце марта, когда аппарат находился примерно на 15-17 градусах ниже солнечного экватора - достаточно, чтобы увидеть южный полюс звезды напрямую.

"Мы не знали, чего ожидать от первых наблюдений, ведь полюса Солнца - это настоящая terra incognita (неизведанная земля)", - поделился Соланки.

Запущенный в феврале 2020 года Solar Orbiter - совместный проект ESA и NASA. В ближайшие годы орбита аппарата будет наклоняться еще сильнее, открывая все новые и новые участки южного полюса Солнца.

"Эти данные навсегда изменят наше понимание магнитного поля, солнечного ветра и активности Солнца", - отметил Даниэль Мюллер, научный руководитель проекта Solar Orbiter в ESA.